Megszakadtak a tárgyalások, mégsem lesz a Bayern München főszponzora a BMW

Néhány hónapja már úgy tűnt, hogy a BMW és az FC Bayern közötti tárgyalások a célegyenesben vannak, és hamarosan bejelenthetik, hogy a bajor autógyártó lesz a bajor futballcsapat főszponzora. Több német lap is arról számolt be, sőt, magas rangú német politikusok is arról beszéltek, hogy a felek gyakorlatilag már meg is állapodtak.A Frakfurter Allgemeine Zeitung azonban megtudta, hogy a BMW és az FC Bayern közötti tárgyalások megszakadtak, ezt pedig a BMW szóvivője meg is erősítette a lapnak: a szóvivő azt mondta, a BMW befejezte a tárgyalásokat és nem lesz az FC Bayern szponzora.Az egyeztetések befejezése már csak azért is meglepő, mert a felek szándéknyilatkozatot írtak alá arról, hogy szívesen együttműködnének egymással, márciusban Uli Hoeness, a Bayern elnöke arról beszélt, hogy megállapodtak a BMW-vel, amely nem csak a futballban, de a kosárlabdában is szponzora lesz a bajor klubnak.A Bayern jelenlegi főszponzora az Audi, a feleket szerződés köti 2025-ig, a BMW azt szerette volna elérni, hogy már 2025 előtt leváltsa az Audit, Bram Schot, az Audi vezére azonban ragaszkodott ahhoz, hogy kitöltsék a szerződést. Sőt, a legfrissebb információk alapján az Audi évente 60 millió eurót kínál az FC Bayernnek, hogy a szponzori szerződést további 12 évre hosszabbítsák meg.