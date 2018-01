Megszállja a földgázpiacot Kína

Kína már jelenleg is a világ első számú kőolaj- és szénimportőre, míg a teljes földgázfogyasztást tekintve az Egyesült Államokat és Oroszországot követi a listán - ez utóbbi energiahordozóból azonban jelentős behozatalra szorul, így teljes fogyasztásának mintegy 40 százalékát importból kénytelen fedezni.2017-ben várhatóan összesen 67 millió tonna körül alakulhat a kínai földgázimport, figyelembe véve a vezetékes és LNG-szállítmányokat is; ez mintegy 25 százalékkal haladja meg a 2016-os mennyiséget - becsülte a Reuters a rendelkezésre álló szállítási adatok alapján. Az LNG behozatala jóval nagyobb mértékben, mintegy 50 százalékkal bővült az előző évhez képest.Ezzel az éves mennyiséggel ugyan Kína egyelőre még elmarad a körülbelül 83,5 millió tonnát (a teljes mennyiséget LNG-ként) importáló Japán mögött, azonban 2017 szeptemberében majd novemberében Kína gázbehozatala összességében már meghaladta a szigetországét. A trend pedig várhatóan folytatódik, így 2018 egészét tekintve már Kína lehet a világ legnagyobb gázimportőre, miután 2017-ben már beelőzte a második helyezett Dél-Koreát - idézi a Reuters a Wood Mackenzie elemzőjét, Miaoru Huangot. A folyamat a következő öt évben is kitarthat, amelynek keretében a Kína felé tartó vezetékes és LNG-szállítmányok egyaránt tovább növekedhetnek. Ezzel együtt az elemző szerint további körülbelül 10 évig Japán továbbra is a világ elsőszámú LNG-importőre maradhat.

Thomson Reuters Eikon

A kínai kereslet erősödése az árakban is megmutatkozik, és az LNG-t 2017. egyik legjobban teljesítő árupiaci termékévé tette. Az ázsiai spot LNG-árfolyamok alig több mint fél év alatt megduplázódtak, 11,20 dollár/millió brit hőegységre, ami 2014 novembere óta a legmagasabb szint.(Reuters)