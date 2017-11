Megszólalt a kormány a Brexit miatt veszélybe kerülő uniós pénzekről

A Financial Times szerdai beszámolója szerint London beleegyezett abba, hogy maradéktalanul teljesíti az unióval szembeni fizetési kötelezettségeit a Brüsszel által meghatározandó mértékben.A londoni gazdasági napilapnak név nélkül nyilatkozó, a tárgyalásokra rálátó diplomaták szerint mindkét fél álláspontja az, hogy most nem kell végleges összegben megállapodni, a brit kormány azt viszont el akarja kerülni, hogy egyetlen nagyobb pénzösszeget kelljen befizetnie. Ehelyett London olyan mechanizmust dolgoz ki, amelynek alapján a következő években folyamatosan kalkulálják a kifizetéseket, ahogy az egyes konkrét. Más szerdai brit lapértesülések szerintAhogy reggeli cikkünkben levontuk a következtetést, Magyarország is megnyugodhat: a 2014-2020-as ciklusban még nem veszít forrásokat a brit kilépés miatt (csak a 2020 utáni időszakban csökkennek az elérhető források).Liz Truss brit pénzügyminiszter-helyettes a londoni alsóház szerda délutáni vitájában, a sajtóbeszámolókkal kapcsolatos ellenzéki kérdésre válaszolva "puszta médiaspekulációnak" nevezte a megállapodásról szóló híreket. Truss szerint a kormány "majd tájékoztatja a Házat, ha lesznek olyan új részletek, amelyekről be lehet számolni".Hozzátette: az egyetlen konkrét és ismert pénzösszeg jelenleg az a 3,7 milliárd fontos költségvetési alap, amelyet a pénzügyminisztérium különített el, hogy felkészítse a brit gazdaságot a kilépési tárgyalások "bármilyen lehetséges kimenetelére".Az EU-val szembeni brit pénzügyi kötelezettségekről Theresa May brit miniszterelnök nemrégiben azt mondta: nem szeretné, ha Nagy-Britannia EU-partnerei attól tartanának, hogy a brit EU-tagság megszűnése miatt többet kellene befizetniük az Európai Unió költségvetésébe, vagy onnan kevesebbet kapnak.