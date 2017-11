Megszólalt a Mol - Ezt várják a Brexit-tárgyalásoktól

Ötvenhét multinacionális vállalat első számú vezetője vesz részt a Gyáriparosok Európai Kerekasztalában (ERT), köztük Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója is.

A kiszámítható és tervezhető gazdasági környezet olyan előnyt ad Európának, mellyel élnünk kell. Tekintettel a brit északi tengeri befektetéseinkre, a Mol is érdekelt a Brexit tárgyalások sikerében, 1 milliárd dollárt meghaladó kitettségünk eleve hosszú távú elkötelezettséget és bizalmat feltételez. A Mol-csoport 2030-as stratégiájával felkészült a változásokra, a jövő kihívásaira, ám korántsem mindegy, milyen gazdasági környezetben történik mindez.

A most publikált felmérés keretében adott válaszaikban az ERT-tagok kifejezték azokat az aggodalmakat - különös tekintettel azokra, melyek a jövőbeli üzleti befektetéseket illetik - melyek a Brexit és az ebből fakadó kihívások miatt lépnek fel. Ezek szerint az ERT tagjai a kilépési folyamat során nagyobb átláthatóságot várnak el rövid távon, valamint a szabályozások folytonosságának biztosítására hívják fel a figyelmet a kilépést követő átmeneti időszakban. Miközben az Egyesült Királyság és az EU között folynak a hosszú távú kapcsolatakat érintő tárgyalások, az elkövetkező két-három évben a biztonság érdekében hatékony átmeneti időszakra van szükség az ERT tagjainak értékelése szerint. Az üzleti döntéshozók hamarosan megkezdik a tervezést a 2019-es évre, és mind az EU, mind az egyesült királyságbeli vállalkozásoknak kiszámítható tervekkel kell előállniuk a következő három hónap során ahhoz, hogy a befektetési döntéseket az átállás pénzügyileg ne érintse - hangsúlyozták.A felmérés kiemeli a kiberbiztonság fenyegetéseit a digitalizálásra, valamint a vállalatok ilyen irányú beruházásait is. Az ERT-tagok mintegy nyolcvan százaléka úgy véli, a kiberbiztonság fenyegetései valóban gátolják a további digitalizációt, és ezért kérdés megoldása a beruházási tervekben is szerepet kap. Minden ERT-tag vállalata tervezi, hogy a következő tizenkét hónapban befektet a kiberbiztonsági keretrendszerének javítása érdekében. A legfontosabb hiányosságokat a technikai infrastruktúrába történő állami beruházások, az internetes biztonsági stratégiák EU-tagállamok közötti harmonizációja és az EU és más országok közötti nemzetközi együttműködés terén látják.A vállalatok Európában az értékesítés mérsékelt emelkedésére, Európán kívül pedig némileg erősebb növekedésére számítanak. A kutatás pozitív előrejelzést fogalmaz meg a hosszú távú növekedési várakozások tekintetében is: az ERT-tagok közel ötven százaléka tervezi növelni befektetéseiket Európában, és még nagyobb hányaduk kíván növekedni Európán kívül.Benoît Potier, az ERT elnöke és az Air Liquide elnök-vezérigazgatója szerint majdnem minden tagjuk arra számít, hogy a Brexit hatással lesz a vállalatára; egy kemény Brexit pedig nagyon káros lenne mind a befektetések, mind a munkahelyek szempontjából.Az ERT egyetlen közép-európai tagja, Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója elmondta: