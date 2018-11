Az összes magyar blue chipet vették a befektetők 2018.11.14 17:20

Szerdán felülteljesítő volt a magyar tőzsde, a BUX értéke több mint 2,2 százalékot emelkedett, amelyben az is fontos szerepet játszott, hogy az összes hazai blue chipet vették a befektetők. A legjobb teljesítményt a Mol és az OTP nyújtotta, előbbi árfolyama 3,7 százalékot, míg utóbbi árfolyama 2,4 százalékot emelkedett. A Magyar Telekom is jól szerepelt, a távközlési cég árfolyama 1,8 százalékot erősödött. A Richter árfolyama pedig 0,5 százalékkal került feljebb. Érdemes még kiemelni a Duna House teljesítményét is, a vállalat árfolyama 4,4 százalékot emelkedett. Ebben az is szerepet játszhatott, hogy a vállalat menedzsmentje pozitívan értékelte a cégcsoport elmúlt két évét és jelezték, aktívan keresik az új akvizíciós lehetőségeket.