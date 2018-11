A blue chipek közül nagyot emelkedett még a Mol, a friss középtávú célkitűzéseinek közzétételét követően 2,1 százalékot erősödött ma. A Richter kissé szépített a nap végére, így csak 1,2 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést a csalódást kelőt negyedéves gyorsjelentés után.

Nagyot téptek a nap végén a magyar piacon, ennek köszönhetően 1,3 százalékos pluszban fejezte be a napot a BUX index, hatalmas, 42,7 milliárd forintos részvénypiaci forgalom mellett, ami az átlagos napi érték négyszeresének felel meg.

Nincs jó napjuk ma a "Mészáros-részvényeknek", az Appeninn árfolyama 3,7,a Konzum 2,9, az Opus 0,4 százalékot esett. Közben a 4iG is esésbe kapcsolt, most 14 százalékos mínuszban állnak a részvények.

Nem csak itthon, külföldön is teljes gőzzel zajlik a negyedéves jelentési szezon. A Qualcomm számait nem fogadták túl jól a befektetők, az árfolyam 8 százalékos mínuszban készül nyitni az amerikai tőzsdén.

Több rekord is megdőlhetett a harmadik negyedévben az OTP-nél, ez pénteken hajnalban derülhet ki, amikor közzéteszi harmadik negyedéves számait a bank. Az elemzői várakozások átlaga alapján a bankcsoport összes bevétele 10 százalékkal 223 milliárd forintra emelkedhetett, mivel azonban a működési költségek ennél nagyobb mértékben nőhettek, a működési eredmény 9 százalékkal bővülhetett. Az elemzők szerint az OTP-nél a kockázati költségek soron 6,5 milliárd forint állhat, az adózott eredmény pedig 82,7 milliárd forintra emelkedhetett.

Az OTP árfolyama a tegnapi szárnyalás után ma újra emelkedik, több mint 1 százalékkal araszolt felfelé a részvény. Inkább pozitív a szektorhangulat Európában és a gyorsjelentést megelőző optimizmus is fűtheti a részvényt.

Az utazási szektor felülteljesít ma jó gyorsjelentések hátán, és a bankszektorból is olyan negyedéves számok érkeztek, amire emelkednek a részvények (a Commerzbank 5, a Societe Generale 3 százalékot emelkedett a negyedéves jelentést követően).

A Mol közzétette a befektetői napjának prezentációját, amelyből kiderül, hogy emelik a termelési céljukat, és az EBITDA-célt is, utóbbit a 2019-2021-es időszakra vonatkozóan 10 százalékkal. További jó hír, hogy a következő öt évben az osztalék folyamatos növelését tervezi az olajtársaság.

A Mol kiemelkedik ma a magyar tőzsdén, 2 százalékot emelkedett a részvények árfolyama, ennek köszönhetően a BUX is a tegnapi záróértéke fölé került (a Richter nagy esése ellenére).

Csökkentette a Zwack részvényeire vonatkozó célárát az OTP a társaság negyedéves gyorsjelentése után, az új célár 16806 forint, ami a jelenlegi árfolyamnál alig 1 százalékkal magasabb. Az elemző ajánlása továbbra is tartás.

Több rekord is megdőlhetett a harmadik negyedévben az OTP-nél, a pontos számokat holnap hajnalban tudjuk meg.

Az OTT-One 5 százalékos pluszban áll ma reggel. A cég viszonteladói szerződést írt alá az az Asura Vision Ltd. társasággal, amellyel az egész világra kiterjedő kizárólagos viszonteladói jogosultságot szerzett az Asura mesterséges intelligencián alapuló objektumfelismerő rendszerének értékesítésére. Az OTT-One - amerikai partnere közreműködésével - már stratégiai megállapodásokat kötött a fenti technológiák hasznosítására az amerikai T2 Systems, Inc. és Umojo vállalatokkal.

A kisebb papírok közül a BIF 1 százalékot emelkedett azt követően, hogy tegnap egy 20 milliárd forintos hitelkeret-szerződést jelentett be a cég.

A hazai index esésében a Richteré a főszerep ma, a várakozásoktól elmaradó gyorsjelentés után több mint 3 százalékos csökkenéssel nyitott a hazai gyógyszergyártó részvénye. A Magyar Telekom is esik a negyedéves jelentése után, de csak kisebb mértékben, fél százalékkal került lejjebb az árfolyam.

Ma az Európai Bizottság várhatóan publikálja őszi gazdasági előrejelzését, többek között a magyar gazdasággal kapcsolatban is friss prognózist tesznek közzé. Emellett a KSH is két fontos statisztikával jön, az ipar szeptemberi és az infláció októberi alakulása lesz lényeges, utóbbi elsősorban a forint és az MNB számára tartogathat információkat.

A német Commerzbank továbbra is nagy átalakítási tervére koncentrál, több mint felével csökkent az idei harmadik negyedéves profitja éves alapon.

A fontosabb eredménysorokon összességében a várakozásokat alulmúló számokat tett közzé a Richter, a társaság árbevétele visszaesett a harmadik negyedévben, miután a Richter forgalmára negatívan hatott az Esymaból származó árbevétel vissszaesése, valamint a vállalat romániai nagykereskedelmi leánycégének kieső árbevétele is. A vártnál gyengébb árbevétel és bruttó fedezet mellett a társaság üzemi eredménye bár kismértékben felülteljesítte a várakozásokat, azonban az adózott eredmény jelentősen elmaradt a várakozásoktól és a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva a profit 44,1 százalékkal esett vissza.

Jól alakulnak a Magyar Telekom bevételei, lassan a készülékértékesítés és az állami megrendelések kielégítése lesz a vállalat fő profilja, ezekből egyre több bevétel származik, de ezeknek a profittartalma kisebb, mint a hagyományos tevékenységeké, ráadásul a költségek is emelkednek, emiatt csökkent most a profit. Ami a befektetők számára azonban még ezeknél is fontosabb: maradt a 25 forintos osztalékjavaslat, amivel több mint 6 százalékos osztalékhozamot nyújtanak a Telekom-részvények.

tovább a cikkhez...