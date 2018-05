Megtört a jég: bemondták a 100 dolláros olajárat

Az amerikai nagybank szerint a Brent futures ára a mostani 77 dollárról 90-ig mehet fel 2019 második negyedévében, miután a világ olajkészlete folyamatosan apad. A bank szerint ez árnyékot vet az OPEC élénkülő kitermelésre vonatkozó előrejelzéseire, ráadásul ott vannak az amerikai szankciók Iránra gyakorolt hatásai is, mellyel könnyen lehet, hogy az olaj ára ismét visszatalál a 100 dollárhoz.

BofA says $100 oil is possible next year https://t.co/XfAFcCPC6q pic.twitter.com/5gwYBzAH1S — Bloomberg Markets (@markets) 2018. május 10.

A Brent 3 éve nem látott szintre került, miután Donald Trump amerikai elnök a szankciók újbóli kivetéséről beszélt Iránnal szemben, ez pedig felveti a kockázatát annak, hogy még inkább csökkennek az olajkészletek.Más Wall Street-i bankok is pozitív kilátással bírnak az olaj árfolyamával kapcsolatban, de eddig még egyik bank sem becsült olyan magas árat, mint most a Bank of America. A Goldman Sachs becslései szerint a Brent 82,5 dollárig megy fel a következő hónapokban, de szerintük 2019-ben ismét kifullad a lendület.