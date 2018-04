Megtudtunk néhány dolgot a Konzumról

Új részletek

A múlt héten már közzétette a Konzum (és az Opus is) a 2017-es éves beszámolóját , ezért a legfontosabb sarokszámokat már ismerjük, az a beszámoló azonban csak egy rövid változat volt, a részletes 2017-es beszámoló tegnap este érkezett . Bár a Konzum csoporthoz köthető egyes vállalatok működéséről ebből a beszámolóból nem kapunk teljes képet, szegmensenkénti bontásban így is megismerhető a Konzum-eszközök működése.Csak a rend kedvéért: az már a múlt héten közzétett beszámolóból is kiderült, hogy a Konzum árbevétele tavaly 16,8 milliárd forint volt, a működési eredménye 2,6 milliárd forintot tett ki, az adózott eredménye pedig 10,35 milliárd forint volt. (Azzal nem érdemes foglalkozni, hogy mekkora volt a változás 2016-hoz képest, akkor ugyanis gyakorlatilag más cég volt a Konzum.)Mi egyébként arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan áll össze a Konzum bevétele, profitja, hogyan teljesítettek tavaly a csoporthoz tartozó cégek, és hogy kiderül-e valami arról, hogy fizet-e osztalékot a tavalyi eredménye után a Konzum. Ezek egy része kiderült a beszámolóból.A tegnap közzétett beszámolóból kiderült, hogy hogyan áll össze a Konzum árbevétele és profitja. Ahhoz, hogy a számokat értelmezni tudjuk, érdemes tudni, hogy a Konzum csoport által megvásárolt vállalatok eredménye különbözőképpen jelenik meg a vállalat eredménykimutatásában attól függően, hogy a konszolidációs körbe vont vállalat leányvállalat vagy társult vállalkozás. Amelyik vállalatban a Konzum csoport szavazati aránya 50 százalék feletti (Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt., KZBF INVEST Vagyonkezelő Kft., Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt., Erkel Hotel Kft., Turizmus Stratégia Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (beolvadt a Hunguest Hotelsbe)), annak a társaságnak az eredménye (árbevétel, üzemi eredmény, adózott eredmény stb.) teljes egészében megjelenik a Konzum eredménykimutatásában, 50 százalék alatti szavazati aránynál (Konzum Management Kft., Legatum '95 Kft., Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt.) viszont társult vállalkozásról van szó, az ezekben lévő befektetések úgynevezett equity módszer alkalmazásával kerülnek kimutatásra, eredményük csak a tulajdoni hányad arányában jelenik meg a Konzum eredménykimutatásában.A Konzum szegmensenként teszi közzé az eredményét, ez alapján a 16,8 milliárd forintos konszolidált árbevételből 16,6 milliárd forintot a turizmus adott, a vagyonkezelés csak 261,5 millió forintot tett hozzá, vagyis jelenlegi formájában a Konzum szinte teljes árbevételét a hotellánc adja.

A 10,35 milliárd forintos 2017-es profit jól hangzik a 16,8 milliárd forintos árbevételhez viszonyítva, itt azonban érdemes megemlíteni, hogy egy jelentős egyszeri tételnek köszönhető a kiugró eredmény. A megfejtést a pénzügyi bevételek soron kell keresni, ott ugyanis tavaly egy 8,8 milliárd forintos tétel szerepel, aminek nagy részét a 8,76 milliárd forintos badwill teszi ki, amiből messze a legnagyobb tételt a Hunguest Hotels megvásárlásán keletkezett badwill adja:

A Hungues Hotelsnél egyébként úgy jön ki a 8,6 milliárd forintos badwill, hogy az anyavállalat 28,8 százalékos részesedésére eső vételár 741 millió forint volt, miközben a KPMG tanácsadó DCF értékeléséből az jött ki, hogy a szállodák valós értéke jóval magasabb, mint a könyv szerinti értékük. A saját tőke valós értéke a megszerzés napján 32,5 milliárd forint, ebből az anyavállalatra jutó rész 9,4 milliárd forint, ennek és a 741 millió forintos ellenértéknek a különbözete a 8,6 milliárd forintos badwill.

Megkérdeztük az osztalékról a Konzum menedzsmentjét, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a távlati tervek között szerepel az, hogy a Konzum osztalékot fizessen.

A társult vállalkozások (Konzum Management Kft., Legatum '95 Kft) eredménye az eredménykimutatásban az adózás előtti eredmény feletti soron jelenik meg, a 399 millió forintból a főként a cégcsoport balatoni érdekeltségeit kezelő Konzum Management Kft. 244 millió forintot, a Legatum '95 Kft 155 millió forintot adott.Sem a részletes éves beszámolóban, sem a közgyűlési előterjesztésekben nem esik szó az osztalékról, de még arról sem, hogy a társaság eredményét hogyan használják fel, kerüljön-e például eredménytartalékba, egyelőre semmi nem utal arra, hogy a 2017-es eredménye után osztalékot fizet a Konzum. Itt egyébként felmerül a kérdés, hogy ha a jövőbeni osztalék mértékét akarjuk megbecsülni, akkor melyik sort érdemes figyelni az eredménykimutatásban? A válasz az, hogy a tőzsdei részesedések árfolyamváltozásának hatását is tartalmazó teljes átfogó jövedelmet semmiképp (az tavaly 19,7 milliárd forint volt, de abban már benne volt az Opus részvények 9,3 milliárd forintos átértékelési hatása), de még a 10,4 milliárd forintos adózott eredményt sem érdemes nézni, mert abban meg benne van egyszeri tételként 8,8 milliárd forintnyi badwill, ezért a befektetőknek orientációként érdemes inkább az adózás előtti eredmény feletti sorokat, például a működési eredményt figyelni, ez tavaly 2,6 milliárd forintot tett ki.Érdekes része még az éves beszámolónak, ahol azt mutatják be, hogy milyen leányvállalatokban szerzett ellenőrzést a konzum. Ebben a részben derül ki például az, hogy a Hunguest Hotels megszerzésénél az ellenérték 3,2 milliárd forint, az Erkel Hotel Kft.-nél 5,46 milliárd forint, a Turizmus Stratégia Fejlesztő és Tanácsadó Kft.-nél 265 millió forint, az Appeninnél pedig közel 2,2 milliárd forint volt.