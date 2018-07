Megugrott az olajár a fegyveres támadás hírére

A szaúdi közlés szerint mindaddig szüneteltetik az olajexportot a Báb el-Mandeb szoroson keresztül, amíg az útvonal biztonságos nem lesz. Szaúd-Arábia becslések szerint napi mintegy 500-700 ezer hordó olajat szállít a szoroson keresztül, de a Perzsa-öböl menti országok Szuezi-csatornán keresztül bonyolódó olajexportjának zöme, ahogyan a Sumed csővezetéken áramló olajszállítmányok is áthaladnak a szoroson. Összevetésül, a globális olajkereslet napi 100 millió hordó körül alakul. A kuvaiti olajszállító hajókat üzemeltető társaság már közölte, mérlegeli, hogy kövesse-e a szaúdi példát.Az irányadó Brent árfolyama az azonnali piacon 1 százalék körüli erősödésbe lendült, mielőtt enyhén lefelé korrigált volna. Este hat óra előtt 75 dollár körül jár az árfolyam.

A hútik, miután korábban a szoros lezárásával fenyegettek, csütörtökön azt közölték, hogy más, a Vörös-tenger partján található szaúdi kikötő megtámadásához is rendelkeznek a megfelelő katonai kapacitással.A Reuters iparági forrásokra hivatkozva ugyanakkor azt írta, nem valószínű, hogy a feszültség befolyásolná Szaúd-Arábia ázsiai olajexportját, azonban az Európába és Egyesült Államokba tartó szállítmányok árát megemelheti a kerülőút jelentette magasabb szállítási költségek miatt. Szaúd-Arábia mindemellett továbbra is folytatja a napi 5 millió hordó kapacitású Petroline vezetéket, amely elsősorban Európa és az Egyesült Államok ellátását szolgálja. A világ legnagyobb olajexportőre a korábbi nagy térségi konfliktusok idején is fenntartotta nyersolaj-szállítmányait, így páldául az 1980 és 1988 közötti Tanker Háború idején, amikor Irán és Irak kölcsönösen egymás olajexportjának megzavarására tört.Az incidens a régiós geopolitikai feszültség erősödésére utal. Szaúd-Arábia és Irán évek óta háborút folytatnak Jemenben, a Báb el-Mandeb tengerszoros mentén, amely a Vörös-tengert köti össze az Indiai-óceánnal. A szoros az egyik legfontosabb tengeri útvonalat jelenti a Közel-Keletről Európába tartó olajszállítmányok számára.A bejelentésre - valószínűleg nem véletlenül - egy nappal azt követően került sor, hogy Irán a Hormuzi-szoros, egy másik rendkívül fontos olajszállítási útvonal blokkolásával fenyegetett . Kászim Szulejmáni iráni tábornok, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz különleges egység parancsnoka - egyelőre verbálisan - szintén támadást intézett az Egyesült Államok és Donald Trump elnök ellen.