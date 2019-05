Megunták a csehek a kettős minőségű élelmiszereket - Jönnek a büntetések

A módosítás a Csehországban, illetve külföldön gyártott élelmiszerekre egyaránt vonatkozik. A jogszabály megsértéséért a mezőgazdasági tárca javaslata alapján akár 50 millió koronával (650 millió forint) is büntethetik az érintetteket.A most elfogadott módosítás alapján kiszélesedik az állami élelmiszerellenőrzés (SZPI) jogköre is, és a hatóságoknak több lehetőségük lesz megvizsgálni, jogos-e bizonyos termékek cseh gyártmányként való megjelölése.Karel Havlícek ipari és kereskedelmi miniszter már korábban bejelentette, hogy a tárca törvénymódosítást terjeszt a parlament elé, amellyel megtiltanák minden olyan termék árusítását Csehországban, amelyet a gyártók azonos csomagolásban, de eltérő összetétellel árusítanak különböző országokban.Csehország már évek óta a visegrádi négyek közül a legerőteljesebben bírálja azt a gyakorlatot, miszerint számos élelmiszert a gyártók azonos csomagolásban, de eltérő összetételben árusítanak egyes országokban. A gyártók általában azzal érvelnek, hogy országonként mások a követelmények, s termékeikkel ennek kívánnak megfelelni. A cseh sajtó szerint azonban aligha tekinthető véletlennek, hogy a bírált termékeket általában jobb minőségben fogalmazzák Nyugat-Európában, mint Közép- és Kelet-Európában.