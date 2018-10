Megúszhatja a Bayer a gyomirtóügyet - Kilőtt az árfolyam

A Monsantót még augusztusban ítélte egy amerikai bíróság összesen 289 millió dolláros kártérítés megfizetésre. A bíróság akkori ítélete szerint a társaság által gyártott, glifozátot tartalmazó Roundup gyomirtó rákkeltő, a társaság pedig eszerint abban is bűnös, hogy nem tájékoztatta vásárlóit a szer használatának lehetséges következményeiről, bár tisztában volt a termék használatával járó egészségügyi kockázatokkal. A Monsanto, illetve a Bayer már az első ítélet meghozatala után tagadta, hogy a gyomirtói rákbetegséget okoznának, egyúttal közölve, hogy fellebez a döntés ellen.A Monsanto szeptember 18-i keresetében azzal a kéréssel fordult a bírósághoz, hogy helyezze hatályon kívül az első döntést, vagy mérsékelje a büntetést, avagy indítson új bizonyítási eljárást. A San Francisco-i fellebviteli bíróságnak a szerdai meghallgatást követően hozott ítélete értelmében új bizonyítási eljárás indulhat a büntető kártérítés ügyében. A fellebviteli bírósági mostani döntése szerint Dewayne Johnson felperes, aki limfómája kialakulásáért a gyomirtót tette felelőssé, nem nyújtott be tiszta és meggyőző bizonyítékokat. Johnson még 2016-ban nyújtotta be keresetét, amelyben azt állította, rákos megbetegedését a Ranger pro és a Roundup nevű, szintén a Monstanto által gyártott, glifozát tartalmú gyomirtók okozták.A Bayer 63 milliárd dollárért szerezte meg a Monsantót 2018-ban, mostanra pedig máris több mint 8000 hasonló per van folyamatban ellene az Államokban a Reuters szerint. A legutóbbi híreket egyértelműen kedvezően fogadták a befektetők, úgy értékelve, hogy azok akár fordulatot is hozhatnak az ügyben. A Jefferies szerint a perújrafelvétel jó esélyt kínál a Bayernek arra, hogy megnyerje az ügyet. A várakozások szerint az új fejlemények tükrében a büntetés jelentősen mérséklődhet. A pozitív hírek hatására a Bayer-részvény árfolyama 4 százalék körül erősödik. Az augusztusi döntés kihirdetését követően a Bayer részvényeinek árfolyama élesen estek, közel hatéves mélypontra, és még jelenleg is mintegy 20 százalékkal a döntés előtti szintje alatt forognak.

A glifozát megítélése ellentmondásos: míg az amerikai környezetvédelmi ügynökség 2017-es állásfoglalása szerint a vegyszer valószínűleg nem rákkeltő, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azonban 2015-ben mint valószínű rákkeltő anyagot határozta meg.