Ismét 70 dollár fölé emelkedett a mai kereskedésben az olaj árfolyama, a WTI 2,1 százalékos emelkedéssel 70,13 dolláron fejezte be a napot.

Ütik a technológiai részvényeket 2018.07.30 20:09

Részben a Facebook múlt heti gyorsjelentése nyomja rá még a héten is a bélyegét a technológiai szektor teljesítményére, a Nasdaq 1,2 százalékkal került lejjebb a hét első kereskedési napján. A technológia túlsúlyos indexet ma is lefelé húzza a Facebook, 3,8 százalékos csökkenésével, de a Netflix árfolyama is 5 százalékos esést szenvedett el. Az Amazon közel 2 százalékot esett, az Alphabet 1,5 százalékkal került lejjebb, a negyedéves gyorsjelentését holnap publikáló Apple árfolyama pedig 0,5 százalékos mínuszban áll.

A Dow közben 0,3, az S&P 500 pedig 0,4 százalékot esett ma.

A kereskedelmi háború hatásai miatt is aggódnak a befektetők, amire ráerősített, hogy a Caterpillar mai gyorsjelentésében kiemelte, hogy az év második felében 100-200 millió dollárral csökkenthetik a profitját a kivetett vámok.