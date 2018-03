Megvan a magyar tőzsde új egyeduralkodója

Kiemelkedő volt a forgalom a Budapesti Értéktőzsde azonnali részvénypiacán idén februárban, a duplikált forgalom 555 milliárd forint volt, 37 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban, és 12 százalékkal magasabb, mint idén januárban. Hogy az egyes hónapok forgalmának ingadozását kiszűrjük, egy éves gördülő átlagot is számolunk a forgalmi adatokból, ez alapján pedig az látszik, hogy a forgalom közel 2 éve emelkedik a BÉT-en, februárban 473 milliárd forintra emelkedett a 12 havi gördülő duplikált átlagforgalom, ilyen magas értéket utoljára 2012 augusztusban láttunk.

A BÉT részvényekben a napi forgalom is szépen kúszik felfelé, itt egy havi átlagot számolunk, ez alapján a napi átlagforgalom újra 13 milliárd forint fölé kúszott.

Még mindig messze a legnagyobb forgalmú részvény az OTP, az átlagos napi forgalma 5 milliárd forint feletti, de az elmúlt hetekben a Richterben is megélénkült a forgalom, az Esmyával kapcsolatos bizonytalanság megmozgatta az árfolyamot, sokan profitot realizáltak az elmúlt évek nagy ralija után. Valamelyest a Mol forgalma is élénkült, a Telekom papírjaiban viszont egyre kisebb a forgalom, több olyan nap is van egy hónap során, amikor hazai kispapírokban is jóval nagyobb a forgalom, mint a Telekomban.

Tavaly év végén masszívan nőtt a hazai kispapírok forgalma, azonban az érdeklődés azóta alábbhagyott, a blue chipekben, azon belül is a Richterben, az OTP-ben és a Molban élénkült a kereskedés, emiatt nőtt a hazai összforgalom.

Tavaly izgalmas verseny alakult ki a Concorde és a Wood között abban, ki bonyolít nagyobb forgalmat a magyar tőzsdén, aztán végül a Concorde simán nyert, 1301 milliárd forinttal szemben a Woodnál 1150 milliárd forint duplikált forgalom állt, főként az év vége volt erős a Concorde-nál, és a lendület idén is kitart, a Concorde lerázta magáról a követőket, a többiek már megszorongatni sem tudják, a 173 milliárd forintos februári forgalomnál magasabbat utoljára 2007 augusztusban ért el a brókercég. Az Erste közel 98 milliárd forintos forgalma is kiemelkedő, a tavaly novemberi 105 milliárdos forgalomtól eltekintve 2011-ig kellene visszamenni az időben, hogy a februárinál magasabb forgalmi adatot lássunk.

Februárban a dobogóra ismét a Concorde, a Wood és az Erste került fel.

A négy legnagyobb forgalmú szolgáltatóból a Concorde piaci részesedést szerzett, a Wood az elmúlt hónapokban jellemzően veszített, az Erstéé nagyjából stagnált, az Equilor részaránya pedig csökkent a hazai részvényforgalomban.