A KITE is nagy elismerést kapott 2018.11.08 17:47 Merész István, az Euler Hermes magyarországi országigazgatója, a zsűri tagja bejelentette: az Év Credit Management Csapatának járó díjat a KITE Zrt. veheti át. A díj átadói és a KITE kitüntetett csapata. Fotó: Mudra László / Portfolio.

Tordai Péter, az E2 Hungary gazdasági igazgatója a CFO of the year 2018 díj nyertese 2018.11.08 17:45 Az idei CFO of the year díjat Tordai Péter, az E2 Hungary pénzügyi igazgatója vehette át. A szakmai szervezetek és a szervezők a Portfolio-val közösen, nagy számban jelöltek olyan közép- és nagyvállalatokat, amelyek üzleti teljesítménye egyértelműen kiemelkedik a magyar átlagból, és ahol komplex beruházási, finanszírozási vagy éppen akvizíciós kihívások történtek az elmúlt időszakban. A szakmai zsűri pedig ezek közül, a nagy számban jelölt közép-és nagyvállalati szakemberek közül, a jelöltek pályázatai alapján választotta ki a szakmailag kimagasló jelölteket. Közülük lett a legjobb Tordai Péter, aki szakmai kvalitásaival, cége kiváló ügyfélkapcsolataival és bevételnövelő fejlesztéseivel kiemelkedett a pénzügyi vezetők közül a zsűri döntése alapján. Tordai Péter a díjátadáskor. Fotó: Mudra László / Portfolio.

A CFO Master díj nyertesei 2018.11.08 17:41 Hét fő veheti át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó pénzügyi igazgatóknak járó CFO Master 2018 díjat - jelentette be Fülöpné Bogdán Krisztina, a Commerzbank vezérigazgató-helyettese, a zsűri tagja. A magas rangú kitüntetést az alábbi személyek vehették át alfabetikus sorrendben: !--> Gelencsér Zoltán, Vodafone

Hegedűs István, Borsodchem

Jakabos Ádám, UPC

Kardos Róza, Tranzit

Kotormán Mihály, KITE

Tordai Péter, E2

Török Krisztina, Stavmat !--> Díjazottak és díjátadók. Fotó: Mudra László / Portfolio.

Mi is az a CFO of the year díj? (Korábbi videónk) 2018.11.08 17:34 Egy hónap múlva kiderül, ki lesz az év vállalati pénzügyi vezetője Magyarországon. November 8-án, az ország legfontosabb pénzügyi vezetőit felvonultató Business and Finance konferencián kerül ugyanis átadásra a Portfolio és a Credit Management Group közös "CFO of the year" díja. A vállalatok október végéig jelölhetik pénzügyi, gazdasági vezetőjüket a rangos elismerésre. tovább a cikkhez...

Új fejezetet nyit a digitalizáció a credit managementben 2018.11.08 17:33 Jelentősen forradalmasítani fogja a credit managementet a digitalizáció és az automatizáció, hamarosan az egyszerűbb folyamatokat már gépek fogják elvégezni, míg a stratégiát az emberek rakják majd össze - hangzott el mindez a Portfolio Business and Finance konferenciáján. A mostani konjunktúrában is bőven akad dolga a követeléskezelőknek és credit management-szakembereknek, elsősorban egy közelgő válságra készülnek, mely akár 2 éven belül beüthet. tovább a cikkhez...

Elárulta az Erste Bank, hol szokták elrontani a cégek 2018.11.08 16:30 Válságjelenségek a vállalati pénzügyekben: mit tenne egy hazai nagybank a helyedben? - ezzel a címmel tartott előadást az Erste Bank egyik vezetője, Győr Tamás a mai Business and Finance Summiton. tovább a cikkhez...

Hamarosan nagy löketet kaphat a magyar M&A-piac 2018.11.08 15:35 Dinamikusan növekszik az M&A piac, Magyarország azonban még régiós szinten sem túl erős piac. Az alacsony kamatok viszont fűtik a fúziókat és felvásárlásokat, jelentős felpattanás jöhet most, hogy sok '90-es évek elején indult vállalkozás új tulajdonost keres - hangzott el mindez a Portfolio Business and Finance konferenciáján, ahol szó volt még a vállalatfinanszírozás kihívásairól is. tovább a cikkhez...

Hamarosan kiderül, ki az év pénzügyi vezetője Magyarországon 2018.11.08 15:30

Közeleg a recesszió, de aligha jön újabb globális összeomlás 2018.11.08 12:59 Rengeteg kockázat van most a világban, de nem valószínű, hogy hatalmas összeomlástól kell tartanunk: a recesszió teljesen természetes folyamat egy hosszú konjunktúra után - hangzott el mindez a Portfolio Business and Finance konferenciáján. Az eseményen magyar M&A sikersztorikról is hallhattunk részleteket. tovább a cikkhez...

Az egyéves megtérüléstől az 5G technológiáig: mit csinál egy CFO? 2018.11.08 11:18 Hazai vállalatok vezetői, pénzügyi igazgatói beszélgettek mai Business and Finance Summit 2018 konferenciánk délelőtti panelbeszélgetésében. A legfontosabb pénzügyi kihívások mellett a pénzügyi igazatók, CFO-k feladatáról és a szabályozási nyűgökről is sok szó esett. tovább a cikkhez...