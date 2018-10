Megvan, mi segítheti a sikeres utódlást a hazai cégeknél

Nem lehet elég korán kezdeni

A családi vagyontervezés azonban többet jelent egy végrendeletnél vagy egy öröklési szerződésnél, és így nézve hazánk még gyerekcipőben jár Nyugat-Európához képest. Ennél ugyanis lényegesen komplexebb eszközök állnak rendelkezésre abból a célból, hogy az ember elrendezze vagyona sorsát

Amennyiben ezeket a vagyoni viszonyokat valaki idejekorán át tudja gondolni, és azokat szerződéses formába is tudja hozni, semmilyen probléma nem lesz a családi vagyon átörökítésében. Az erről való gondoskodást pedig nem lehet elég korán kezdeni: bármely olyan életszakaszban van létjogosultsága, ami egzisztenciális vagy gazdasági szempontból mérföldkövet jelent.

Mi a családi alkotmány?

A családi vállalkozásra vonatkozó cselekvési terv családi alkotmányba foglalásának legfontosabb előnye, hogy a vállalkozás élettartama során felmerülő összes helyzetről lehet egyetlen dokumentumban rendelkezni, és ebben lefektetni a vállalkozás működtetésének, irányításának legfontosabb alapelveit.

Milyen lehetőségek vannak még?

az örökösök ne szedjék szét a társaságot;

a vezetést a legrátermettebb utód kapja meg.

Sokan nem tudják, hogy van mód teljesen elkülöníteni a házastársak vagyonát abból a célból, hogyha beüt a krach, akkor annak következményeit ne kelljen mindkét félnek viselnie, és a családi vagyon egy részét meg lehessen menteni. Ezért például tanácsos a házasságban élőknek házassági vagyonjogi szerződésben rögzíteni, hogy az egyikük által a vállalkozás finanszírozására felvett hitel nem terhelheti a másik házastárs vagyonát

Nem mindegy a társasági forma

Magyarországon kimondottan sok betéti társaság azért szűnik meg, mert az egyetlen beltagja vagy kültagja meghalt és hat hónapon belül nem jelentettek be új bel- vagy kültagot a cégbíróságnak. Ennek oka többnyire, hogy nem is tudják a társaság tagjai, hogy ez egy megszűnési ok, vagy azt, hogy ez a határidő a halál időpontjától, nem pedig a hagyatéki eljárás befejezésétől kezdődik.

A hazai családi vállalkozások nagy része a rendszerváltást követően, azaz több mint 25 éve jött létre, így sokaknál aktuálissá vált az utódlás kérdése. A következő 5-10 évben tömeges mértékű tulajdonosi átrendeződés várható a hazai kkv-szektorban, bár sokan még halogatják az ezzel kapcsolatos döntést. Ez azért lehet buktató, mert a tudatos tervezés hiánya a közismertbekövetkezéséhez vezethet, vagyis ahhoz, hogy az első generáció által felépített vagyont a következő nemzedék fenntartja, a harmadik generáció pedig feléli. A hazai statisztikák sem biztatóak ezzel kapcsolatban, ugyanis azt mutatják, hogy a családi vállalkozások többsége még a második generációt sem éri meg.szerint ezért fontos, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kapjon a magyarok számára egyelőre kevésbé ismertA családi vagyontervezés elsősorban a család, mint társadalmi alapegység és a családi cég mint egzisztenciateremtő vállalkozás együttműködését támogatja, amire azért van szükség, mert ezekben az esetekben erős az érzelmi attitűd. Magyarországon még mindig nem szokás ilyen helyzetekben papírozni, sokan a bizalmatlanság jelének veszik, pedig az érzelmek változhatnak, ezért érdemes minden helyzetre felkészülni. A közjegyző ennek ellenére úgy látja, hogy növekszik a magyar lakosság tudatossága, ami főleg abban nyilvánul meg, hogy egyre többen tervezik meg vagyonuk sorsát a haláluk utánra.- mondta el a Portfolio-nak Böröcz Helga, aki azt is hangsúlyozta, hogy a családi vagyonnal kapcsolatos információkat fontos közokiratban rögzíteni. A közjegyző ugyanis jogot tud biztosítani vita nélkül, pártatlan hatóságként tud olyan iratokat készíteni, amelyek szükség esetén közvetlenül végrehajthatóak, illetve közokirati bizonyítékként szolgálnak.Hozzá kell azonban tenni, hogy elsősorban a cégtulajdonnal rendelkező állampolgárok esetében van ennek relevanciája, hiszen a családi vagyontervezés feltételez bizonyos mennyiségű egyben tartott vagyontömeget, amire jó példa egy generációkon át működtetett cég. Egy lakás nem feltétlenül ez a kategória, hiszen annak sorsa egy végrendelettel vagy ajándékozással is elrendezhető.A családi vagyontervezés rendszere - ha komplex értelemben vesszük -, szerződések hálózata, amelyet a különböző életciklusoknak megfelelő, vagyonjogi tartalmú szerződések alkotnak. Ilyen az úgynevezett, ami egyelőre inkább külföldön jellemző, Magyarországon pedig a jövő zenéje lehet. A családi alkotmány tulajdonképpen elvi megállapodások és jogilag kötelező vagyontervezési megoldások - pl. házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződések, ajándékozási szerződések, tartási típusú szerződések, bizalmi vagyonkezelési szerződések, végintézkedések - gyűjteménye, amelyek szinte fogaskerékszerűen egymásba simulva alkotnak egyfajta mátrixot.Például azt, hogy milyen módon történjen a vezetőváltás, ki vegye át az elhunyt helyét, milyen eszközöket használjon a család a vagyon megóvása érdekében, illetve milyen vitarendezési mechanizmusokkal tegyenek kísérletet a családtagok arra, hogy rendezzék az esetlegesen felmerült nézeteltéréseket.A cégek utódlásával kapcsolatban alapvetően két dolgot kell figyelembe venni:Ezeknek a megvalósulását a családi alkotmányon kívül más megoldások is elősegítik.- mondta el a közjegyző, hozzátéve, hogy a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződést be kell jegyeztetni a közjegyzők által vezetett Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásába ahhoz, hogy az harmadik személyekkel szemben hatályos legyen.Létezik mindenki számára megnyugtató megoldás arra az esetre is, ha az örökhagyó nem bízik abban, hogy utódai képesek lesznek továbbvinni a családi vállalkozást, vagy nem herdálják el a vagyont, de mégsem akarja, hogy ebből harag, viszály legyen, miközben mindenképpen gondoskodni akar hátrahagyott szeretteiről. Megoldás lehet például, hogy az örökhagyó még az életében kiadja a kötelesrészt - vagyis ami a törvény szerint az az arra jogosultaknak minimum jár az örökhagyó vagyonából - vagy az örökrészeket, amiért cserébe azok lemondanak arról, hogy örököljenek. Persze ez a lemondás ingyenesen is történhet, de mindenképpen írásbeli szerződés kell róla az örökhagyó és aközött, aki utána örökölne.Fontos, hogy egy családi vállalkozás körültekintően, bizonyos öröklési jogkövetkezményekre is ügyelve válassza meg a megfelelő társasági formát, amelyben a működését szeretné folytatni (például betéti társaság vagy korlátolt felelősségű társaság). Ezzel elősegítheti többek között a társasági részesedések átruházását, és az öröklése körül esetlegesen felbukkanó kérdőjelek megfelelő rendezését.Ezzel kapcsolatban azt is érdemes figyelembe venni, hogy korlátolt felelősségű társaság esetén az üzletrész forgalomképes és örökölhető, de a vezetői pozíció nem. A jelenlegi szabályozás szerint az örökös - az örökösi minőség igazolásával egyidejűleg - a vállalkozás ügyvezetőnél kérelmezheti a tagjegyzékbe való bejegyzését. Ha az örökös taggá szeretne válni, és a társaság oldaláról sem merül fel akadály, akkor megtörténik az üzletrész "hagyományos" értelemben vett öröklése.

Ugyanakkor társasági szerződésben meghatározott személyeknek joguk van az elhunyt üzletrészét megváltani. E jogukat az örökös kérelmétől számított 30 napon belül - a megváltás társasági szerződésben meghatározott feltételei szerint - gyakorolhatják, így nincs kényszertagság és az örökös is jól járhat anyagilag. Abban az estben, ha az örökös nem akar taggá válni, akkor elszámolás keretében kell rendezni a felek közti viszonyt.