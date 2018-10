Mekkora kárt okozott 2 nap pánik a tőzsdéken?

Mozgalmas volt az elmúlt 2 nap a világ tőzsdéin, miközben az elmúlt hónapokban (gyakorlatilag években) ahhoz voltunk hozzászokva, hogy alacsony a volatilitás, a nagy részvényindexek napi elmozdulása csak minimális, esetleg bizonyos részpiacokon, egyedi részvényekben vannak nagyobb mozgások (lásd Facebook július végén egy nap alatt 120 milliárd piaci kapitalizációt dobott le magáról), az elmúlt két nap masszív mozgásokat hozott, aminek az epicentruma az amerikai részvénypiac volt, azon belül is a technológiai szektor papírjai zuhantak nagyot, ez pedig nem csak a tech túlsúlyos Nasdaqot, de a Diw Jonest és az S&P 500-at is lehúzta, a 3 vezető amerikai részvényindex több mint 5 százalékot esett 2 nap alatt, ezzel 2 nap alatt 1,5-2 hónap emelkedését nullázták le az indexek.És hogy minek az árfolyama emelkedett? A volatilitás emelkedésével természetesen megugrottak a volatilitásindexek, a VIX 57 százalékkal került feljebb, de emelkedett a nemesfémek árfolyama és az amerikai állampapíroké is, a devizák közül erősödött a jen, az euró és az új-zélandi dollár.

A nyersanyagok közül a nemesfémek mérsékelten ugyan, de egyfajta menedéktermékként működtek, az olaj, és azzal együtt az üzemanyagok ára nagyot esett, ott a globális növekedési kilátások romlásán túl több tényező is lefelé nyomta az árakat: egyrészt az OPEC 2019-re is túlkínálatos olajpiacra számít, másrészt az iráni szankciók alól haladékot adnak bizonyos kitermelőknek, így a kínálat tovább emelkedhet, és a legfrissebb amerikai tartalékadatok is arra utaltak, a kínálat meghaladja a keresletet az olajpiacon.

A világ részvénypiacai nagyot estek az elmúlt 2 napban, itt azok voltak a rezisztensebbek, amelyek az elmúlt hetekben már nagyot estek, miközben az amerikai tőzsdék, amelyek egyre magasabb csúcsokra emelkedtek, most nagyot estek 2 nap alatt. Fun fact: az amerikai tőzsdék 2 nap alatt több mint 5 százalékot estek, de még azzal együtt is pozitív tartományban vannak idén, a Nasdaq például még mindig +9 százalékban.

Görögország nem Németország, mondhatnánk, ha ránézünk a következő ábrára, miközben csak 5 olyan fontosabb európai részvényindex volt, amely az elmúlt 2 napban emelkedni tudott, a nagy többség esett, a legnagyobb mértékben a lett, az ír, a svéd és a finn.

A magyar tőzsde csak mérsékelten, 3,2 százalékkal került lejjebb az elmúlt 2 napban, a hazai tőzsde már csak azért is relatíve rezisztens volt, mert a nagy esés előtt már több mint 10 százalékkal került lejjebb a januári csúcsához képest. A blue chipek közül a Mol és az OTP kapta a legnagyobb pofont, a legnagyobb mértékben a Konzum esett, amiben az játszott szerepet, hogy a vállalat részvényeit felaprózták, azt megelőzően nagyot ralizott a Konzum, a split után viszont profitrealizálás indult meg.