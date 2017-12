Mekkora lúzer! Egyszerűen kidobott a szemétbe 27 milliárd forintnyi bitcoint

2013-ban járta be a világsajtót, hogy egy walesi informatikus, James Howell kidobta a laptopja merevlemezét, amin 7500 bitcoint tárolt. Az akkori árfolyam alapján 7,5 millió dollárt ért a 7500 bitcoin, időközben azonban nagyot emelkedett a kriptopénz árfolyama, most már több, mint 100 millió dollárt ér a winchesteren tárolt virtuális pénz. A probléma csak az, hogy a merevlemez egy szemétlerakóban landolt, közel 200 ezer tonna szeméttel együtt.A Spiegel felkereste Howellst, aki a német lapnak elmondta, még mindig nem adta fel, hogy megtalálja a winchestert, amin azt a 7500 bitcoint tárolta, amit a saját gépével bányászott. 2013 óta próbál megállapodni a newporti városvezetéssel arról, hogy engedélyezzék neki, hogy a szemétlerakóban kutathasson. Még az sem tántorította el Howellst, hogy a lerakóban évente 50 ezer tonna szemetet helyeznek el, mert mint mondta, minden évben a szemétlerakónak egy meghatározott részébe töltik a szemetet, így a szemétgyűjtés ideje alapján visszakereshető lenne, hol érdemes kutatni a merevlemez után, de a bitcoin ára most olyan magasan áll, hogy akár az egész lerakót érdemes lenne felforgatni a winchester után.A helyi hatóságok azzal hárították el Howells kérését, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy megtalálja a merevlemezt, ráadásul, ha meg is találják az adathordozót, a tárolóban lévő mérgesgázok miatt nem valószínű, hogy vissza tudják nyerni a rajta tárolt adatokat. Howells ezt természetesen máshogy látja, ő azzal érvel, hogy amikor 2001-ben a Columbia űrsikló felrobbant, az óceánban szóródtak szét a darabjai, az adathordozóin tárolt adatokat mégis 99 százalékban vissza tudták nyerni. Howells azzal győzné meg a város vezetését, hogy kártalanítja a várost, és 10 százalékos részesedést is felajánl, ha engedélyezik a szeméttároló feltúrását.Howellsnek egyébként nem az fáj a legjobban, hogy odaveszett 7500 bitcoinja, hanem hogy annak idején abbahagyta a bitcoin bányászatát. És, hogy miért hagyta abba? Hát azért, mert az akkori élettársa arra panaszkodott, hogy túl hangos a laptop hűtő ventilátora.