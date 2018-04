Melyik magyar részvénybe érdemes fektetni?

Eszközallokáció gyakorlatban

Előadók

Moderátor

A tervezett témák

Eszközallokáció elméletben és gyakorlatban

Gyakori hibák a portfólióépítés során

Különböző időhorizontok, különböző eszközosztályok

Optimális eszközarányok piaci környezettől függően

Diverzifikáció mindenek felett vagy néha belefér az All in?

Magyar állampapírok és részvények aránya a portfóliókban

A hazai blue chipekben vagy a feltörekvő midcapekben van most nagyob sztori?

Időpont

Regisztráció

Helyszín

A Budapesti Értéktőzsde 2016-2020-as stratégiájának egyik kiemelt célja a lakosság pénzügyi ismereteinek fejlesztése, részben ezzel a céllal jött létre a 2016 óta tartó BÉT Akadémia rendezvénysorozat, amelynek következő, április 26-i állomása a Portfolio szakmai támogatásával kerül megrendezésre. Az ingyenes esemény központi témája az eszközallokáció, kiemelt fókusszal a magyar részvények portfólión belüli helyére. Profi előadóink és az előadásokat követő panelbeszélgetésben résztvevők az elméleten túl gyakorlati példákkal is szemléltetik, milyen kapaszkodókat használhatunk egy diverzifikált portfólió kialakításakor, mik azok a hibák, amelyek a portfólió alulteljesítéséhez vezethetnek, mikor érdemes az átlagosnál nagyobb kockázatot vállalni, de az is kiderül majd, melyik hazai részvényekben látnak fantáziát meghívott előadóink, beszélgetőtársaink.Vállalat: Erste Befektetési Zrt.Beosztás: vezető elemzőMiró József fizikusként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1993-ban, majd ugyanebben az évben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Atomfizika Tanszékén kezdett el dolgozni, mint Ph.D ösztöndíjas hallgató. 1999-ben szerezte meg a Ph.D címet fizikából, de még ugyanebben az évben el is hagyta a fizikusi pályát és csatlakozott a Cashline Értékpapír társasághoz, ahol részt vett az elemzői csapat kialakításában. Amellett, hogy 2000-től az elemzői gárdát vezette, több részvény elemzéséért is felelős volt, így az elmúlt évek során gyakorlatilag az összes magyar börzén forgó céget elemezte, alapvetően fundamentális megközelítésben, majd később a figyelme a technikai elemzés felé fordult. 2001-ben a cég igazgatósági tagja is lett. 2005-óta dolgozik az Erste Befektetési Zrt.-nél, ahol előbb részvény- és piaci stratégiával foglalkozott, majd 2007-től a magyar elemzői csapat vezetőjeként, a cég stratégájaként dolgozik.Vállalat: HOLD AlapkezelőBeosztás: elemzőBalásy Zsolt a Corvinus-on végzett, majd 2016-ban megszerezte a Chartered Financial Analyst képesítést. Lassan 15 éve foglalkozik tőkepiacokkal változó szerepkörben. A Concorde Értékpapírnál 2004-ben kezdte elemzőként, 2012-től az MKB Banknál dolgozott részvénystratégaként. Itt, a befektetési bizottság tagjaként a bank több, tőkepiacokkal foglalkozó területével, mint a privát bank, alapkezelés és vagyonkezelés, dolgozott együtt. 2015 óta a HOLD Alapkezelő portfóliókezelő csapatának munkáját segíti.Vállalat: K&H Bank Private BankingBeosztás: igazgatóHorváth István tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen, Passauban és Bécsben folytatta. Egyetemi tanulmányait kiegészítve megszerezte a nemzetközileg elismert Chartered Financial Analyst® diplomát és vezetői programot végzett a francia INSEAD-on. Pályafutása során dolgozott többek között portfólió menedzserként, részvényelemzőként, illetve Bécsben tagja volt annak a csapatnak, amelyik az elsők között indított kelet-európai részvényalapot. A szakember 2004-ben csatlakozott a K&H Alapkezelőhöz portfólió menedzserként, majd 2005-től szenior portfólió menedzserként dolgozott. 2006-ban a Portfólió kezelési igazgatóság befektetési igazgatója lett, majd 2015-től befektetési és pénzügyi igazgatóként dolgozott. Horváth István 11 éve tagja a Budapesti Értéktőzsde Index Bizottságának, jelenleg a K&H Bank Private Banking igazgatója.Vállalat: Generali AlapkezelőBeosztás: befektetési igazgatóA Generali Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója, egyben globális részvénypiacokért és stratégiai portfólió-allokációs döntésekért felelős vezető portfólió menedzsere. Közgazdász diplomáját 2003-ban szerezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakirányán. 2002 és 2006 között a Portfolio.hu elemzőcsapatának tagja, 2005 során a Bournemouth Business School szakmai kurzusának hallgatója. A Privátbankár Klasszis 2018-as díjátadóján a Generali Spirit Származtatott Alap 3 éves visszatekintő teljesítménye alapján a legjobb három hazai származtatott alap között szerepelt.Vállalat: PortfolioBeosztás: vezető elemzőNagy Viktor 2010 augusztusától vezető elemzőként erősíti a Portfolio csapatát. Tanulmányait a Debreceni Közgazdaságtudományi Egyetemen majd Németországban az Universität Karlsruhe-n végezte. Karrierje a Concorde Értékpapír Zrt.-nél kezdődött, ott vállalati elemzőként elsősorban külföldi vállalatok fundamentális elemzésével foglalkozott. Jelenlegi feladata a Portfolio részvény divízió munkájának irányítása.2018. április 26., csütörtök, 17:30-19:00 (Regisztráció 17 órától)A rendezvény ingyenes, de a részvételhez REGISZTRÁCIÓ szükséges.BCE Főépület, fsz. II. előadó (1093 Budapest, Fővám tér 8.)