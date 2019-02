Menekül a pusztuló országból az állami olajóriás

A hírügynökség egy dokumentumra és több forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a PDVSA az ellene hozott újabb amerikai szankciókkal indokolta a számlavezetés áthelyezését az orosz bankba az eddigi amerikai és európai pénzintézetektől.A Reuters által megszerzett dokumentum szerint a PDVSA arra utasította vegyesvállalatait, hogy a kőolaj eladásából származó összes bevételt az orosz banknál nyitott új számlákra utalják át.A Gazprombank vasárnap ismertetett közleménye szerint a PDVSA cégnek, mint a világ egyik vezető olajvállalatának az orosz pénzintézetnél is vannak számlái, ezeket azonban évekkel ezelőtt nyitotta. A Gazprombank egyben hangsúlyozta, hogy a venezuelai cég nála nem nyitott új számlákat és tudomása szerint nem is tervez.A Reuters értesülése szerint a venezuelai állami cég felszólította külföldi partnereit arra, hogy mielőbb adjanak választ, fenn akarják-e tartani részvételüket a vegyesvállalatokban. A PDVSA cégnek a norvég Equinor (korábbi Statoil), az amerikai Chevron és a francia Total cégekkel van vegyesvállalata.Az amerikai kormány január 28-án léptetett életbe szankciókat a PDVSA olajvállalattal szemben, de bizonyos tranzakciókat azonban átmenetileg továbbra is engedélyez Washington.A PDVSA cégé az amerikai Citgo Petroleum, amelynek egyebek között három olajfeldolgozója és benzinkút-hálózata van az Egyesült Államokban. A Citgóé az amerikai olajfeldolgozói kapacitás csaknem 5 százaléka.A január végén bejelentett amerikai szankciók szerint a Citgo változatlanul folytathatja a munkáját, de a bevételeket az Egyesült Államokban befagyasztott számlára kell utalnia. Az amerikai olajfinomítók változatlanul feldolgozhatnak venezuelai nyersolajat a már megvásárolt tartalékaikból.A PDVSA 1,5 milliárd dollár "gyorssegély" kapott a legnagyobb orosz olajvállalattól, a Rosznyefty cégtől 2016 novemberében, amiért fedezetként felajánlotta amerikai érdekeltsége, a Citgo Petroleum 49,9 százalékát. Amennyiben a PDVSA fizetésképtelenséget jelentene, a Rosznyefty ellenőrzést szerezhet a Citgo fölött.Juan Guaidó parlamenti házelnök, aki nemrég az ország ideiglenes államfőjének kiáltotta ki magát, február elején arról beszélt, hogy vizsgálják annak a lehetőségét, miként tudnák átvenni az irányítást a Citgo fölött. A venezuelai ellenzék azzal számol, hogy részben a Citgo bevételeiből finanszíroznák az ellenzék alapját.Juan Guaido még a napokban is azzal számolt, hogy az irányítása alatt álló parlament ellenőrzése alá vonhatja a Citgót. Szombaton azonban a Citgo anyacége, a PDVSA lépéseket tett arra, hogy elmozdítsa az amerikai érdekeltsége igazgatótanácsának legalább két amerikai tagját.