Mennie kell a Volkswagen első emberének!

Nagy meglepetésre átszervezi a felsővezetését a világ legnagyobb autógyártója, német lapértesülések alapján ugyanis mennie kell a Volkswagen felügyelőbizottsági elnökének, Matthias Müllernek, a helyét pedig a Volkswagen márkafőnök, Herbert Diess venné át.

Herbert Diess Fotó: Volkswagen

A Volkswagen már hivatalosan közzétette, hogy átalakítja a konszernvezetés struktúráját, ami nyilvánvalóan személyi változásokkal is együtt jár, ehhez pedig azt is hozzátették, hogy a felügyelőbizottság elnökének a pozícióját is érinthetik a változások. Matthias Müller, a konszern jelenlegi vezetője jelezte, kész együttműködni, hogy elősegítse a vállalatnál a változásokat. A Handelsblatt úgy tudja, hogy a nagyrészvényesek véleménye szerint a dízelbotrányt követő időszakot lezárta a konszern, és most egy új éra kezdődik, ahhoz pedig új vezetők kellenek. Ezzel Müller is egyetért, ezért önszántából távozik.Müllert a Volkswagen nagytulajdonosai, a Porsche és a Piech család még 2015-ben emelte a konszern élére, amikor a dízelbotrány miatt az akkori vezetőnek, Martin Winterkornnak mennie kellett a Volkswagentől. A most 63 éves Müllernek 2020-ig tart a megbizatása.

Matthias Müller Fotó: Volkswagen

A Volkswagen felügyelőbizottsága már pénteken dönthet az új vezető személyéről., aki a szavazást jól ismerők szerint Herbert Diess lehet, aki 2015-ig a BMW-nél dolgozott, vagyis már a Volkswagen dízelbotránya után került a VW-hez.Müller esetleges távozása azért meglepő, mert nem csak hogy az ő irányítása alatt sikerült elsimítani a dízelbotrány hullámait, de a vállalat egymás után ér el rekordokat, az eladásokon gyakorlatilag nem látszott érdemben a dízelbotrány hatása, ráadásul a következő évekre agresszív modellbővítésbe kezd a vállalat, jön az elektromosautó offenzíva, eközben a cég kifejezetten jól teljesít, a konszern operatív marzsa tavaly 7,4 százalékra emelkedett a 2015-ös 6 százalékról.A hírnek örülnek a befektetők, a Volkswagen árfolyama közel 5 százalékkal került feljebb.