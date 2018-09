Mennyit ér a Volkswagen, az Audi, a Bentley vagy a Skoda?

hogy még mindig rendszeresen érkeznek kellemetlen hírek a dízelbotránnyal kapcsolatban (vezetők ellen nyomoznak, perek indultak, a régebbi dízeles autók átalakítása/ügyfelek kártalanítása még hátravan stb.)

ráadásul a WLTP bevezetése miatt több modell értékesítése is leállt, de az új mérési metódus miatt a fejlesztési költségek is nőnek

és a globális kereskedelmi háború is érezteti negatív hatását.

Nem sok örömük lehetett a Volkswagen részvényeseinek a dízelbotrány kitörése után, a VW-részvények árfolyama közel 70 százalékot esett a botrány kirobbanása utáni fél évben, és bár azóta volt egy meredekebb emelkedő szakasz, az árfolyam nem emelkedett a korábbi csúcs közelébe, az elmúlt hónapokban pedig újra nyomás alá került. Ebben szerepet játszott,

A Volkswagennek (mint más autógyártóknak is) sok pénzre lesz szükségük a következő években, például azért, mert meg akarnak felelni a 2021-től szigorodó károsanyag-kibocsátási szabályoknak, mert ha elbuknak, akkor büntetést kel fizetniük, ha pedig komolyan veszik a szigorúbb szabályokat, és meg akarnak felelni azoknak, akkor viszont hatalmas összeget kell fordítaniuk beruházásokra, például hibrid és elektromos autók kifejlesztésére.Nem véletlen tehát, hogy a Volkswagen elhatározta, tőzsdére viszi a teherautógyártóit, az MAN-t, a Scaniát és a CW teherautós részlegét összecsomagolva Traton néven mehetnek tőzsdére a konszern haszongépjárműgyártó cégei.Az elmúlt években már többször felmerült, hogy a tudatosan összegyúrt cégcsoportot elemeire bontva jóval többet érhetne a cégcsoport, mint amennyit most ér, és itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy a Seat vagy a Skoda tőzsdei bevezetésével szabadulna fel nagy érték, bőven elég lenne az, ha az egymáshoz valamilyen logika alapján köthető márkákat együttesen vinnék tőzsdére.A Commerzbank a Traton tőzsdei bevezetése kapcsán vizsgálta meg a Volkswagent sum of the parts (SOTP) alapon, vagyis azt vizsgálták meg, hogy az egyes részek külön-külön mennyit érnének, és ha ezeket összeadjuk, akkor mekkora vállalatérték adódik. Ezek a modellek egyébként a lehető legelméletibb felvetések, őszintén szólva egy SOTP-modell csak játék a számokkal, mégis érdekes megnézni azt, mennyit tesznek hozzá a konszern egyes cégei az egészhez, melyik vállalatok a VW koronaékszerei, és melyek azok, amelyek csak presztízsből vannak ott, amikkel a cég menedzserei felvághatnak más gyártókkal szemben, lám-lám, nekünk x modellünk van, nektek meg csak x/3.A modell az egyes cégeknél különböző eredménysorokat, mutatókat vesz alapul a vállalatérték meghatározásakor, például az operatív eredményt vagy az EBITDA-t, az egyes vállalatokban meglévő részesedések értékének meghatározásakor vagy a vételárból indul ki, vagy a piaci értékkel számol. Az autógyártó cégeknél különböző árazási szorzókat használt a Commerzbank, a volumengyártóknál alacsonyabb, a prémium és a luxusszegmensben pedig magasabb szorzókkal kalkuláltak. Az elemzőcég szerint a csoporton belül a legnagyobb értéket az Audi képviseli, de az egész csoport járműértékesítéséhez finanszírozást nyújtó pénzügyi részleg is sokat ér, aztán a sorban a Porsche, a kínai vegyesvállalat majd a Volkswagen következik. Érdekes, hogy a modell alapján a Skoda már majdnem fele annyit ér, mint a Volkswagen, a Seat pedig mivel még alig termel profitot, a teljes vállalatértékhez nem sokat tesz hozzá, önmagában vélhetően nem is lenne sok értelme tőzsdére vinni, a Bentley pedig tényleg csak presztízsprojekt, sokat nem tesz hozzá a konszern profitjához. A most tőzsdére készülő Traton vállalatértékét 32,5 milliárd euróra becsülte a Commerzbank, azt is hozzászámítva 163 milliárd eurós vállalatérték, és 158 milliárd eurós tőkeérték adódik. Csak összehasonlításképpen, a Volkswagen piaci kapitalizációja jelenleg (az elsőbbségi és a törzsrészvényeket is figyelembe véve) csupán 75 milliárd euró.