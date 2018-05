Merre tovább, világ tőzsdéi?

IOSCO Az Értékpapír-piaci Felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO) egy nemzetközi testület, amely a világ értékpapír-felügyeleteit tömöríti, és az értékpapírszektor globális sztenderdeket meghatározó elismert szereplője. Az IOSCO a nemzetközileg elismert értékpapír-felügyeleti sztenderdek fejlesztésén, implementációján és ezek betartatásának népszerűsítésén dolgozik. Intenzíven együttműködik a G20-akkal és a Pénzügyi Stabilitási Testülettel (FSB) a globális felügyeleti reformok kialakításában. Az IOSCO-t 1983-ban alapították, tagjai a világ értékpapír-piacainak 95%-át szabályozzák több mint 115 jogi területen. Rendes tagságának 75%-ot a feltörekvő piaci szereplők jelentik.

Szakpolitikai intézkedési eszköztár kidolgozása, kiegészítve egy iránymutatással az érintett termékek közvetítők által történő nyújtásának és értékesítésének szabályozásáról;

A befektetők képzésére vonatkozó anyagok eszköztárának kidolgozása, kiegészítve az érintett termékekről és vállalatokról szóló iránymutatással; valamint

Jogérvényesítési megközelítések és gyakorlatok eszköztárának kialakítása az érintett termékeknek engedély nélküli befektetési szolgáltatók által lakossági befektetőknek történő nyújtása folytán jelentett kockázatok kezelésére és csökkentésére.

A tőkepiaci felügyeletek alapvető módon határozzák meg piacaink működését. Míg minden egyes értékpapírpiaci felügyelet kissé eltérő módon fogalmazza meg a feladatait, többségüknek - sőt, talán valamennyiüknek - a befektetők védelme és a piac integritása a legfontosabb. Ugyanez igaz az IOSCO-ra is, amelynél ezeken kívül a rendszerkockázat csökkentése is a legfőbb célok között szerepel. Emellett úgy tapasztalom, hogy sok felügyelet központi feladatként tekint a piacfejlesztésre, ami a világ más-más pontjain különféle formákban ölt testet. Úgy vélem, ha nem bízunk a piacokban, akkor nem fognak fejlődni és megfelelően működni. Az értékpapírpiaci felügyeleteknek ezért van kiemelt szerepük a közzétételek és az átláthatóság befektetői bizalmat erősítő védelmében. Bizalom hiányában a befektetők egyszerűen nem lesznek jelen a piacokon, amelyek befektetők nélkül nem tölthetik be a nekik szánt szerepet. A régiós tőkepiacokkal kapcsolatban e tekintetben valódi erőfeszítéseket tapasztalunk. Itt elsősorban a Kelet-Afrikában és Latin-Amerikában látott törekvésekre gondolok, ahol a piaci szereplők és a térségbeli felügyeletek együtt dolgoznak az egyedi helyzetükhöz igazodó régiós megközelítések kialakításán. Egyelőre korai szakaszban járnak, de megítélésem szerint érdemes a munkájukat szorosan figyelemmel követni, hogy lássuk, hogyan fejlődnek, és útmutatással szolgálnak e a világ egyéb térségei számára.Az IOSCO a 2020-ig teljesítendő Stratégiai Irányvonal végrehajtásának 2016-os elindítása óta valamennyi felsorolt területen nagy előrelépést tett. Most kezdődik ennek a kezdeményezésnek a harmadik éve, és várakozásaink szerint minden egyes területet tovább tudunk fejleszteni. Kiemelnék néhány fontos elemet.Először is a kutatással és a kockázatokkal kapcsolatban elmondható, hogy az új kockázatokkal foglalkozó bizottságunk (CER) együtt dolgozik más bizottságokkal és a titkársággal, ahol nemrégiben a kutatási részlegünket két szervezeti egységre: egy új szabályozási ügyekkel foglalkozó csoportra és egy piac- és adatelemzői csapatra bontottuk. Feladatuk, hogy azonosítsák a trendeket, kockázatokat és problémákat, amelyekből összeáll az igazgatóságnak készülő, és annak jövő évi munkájának súlypontjait kijelölő Kockázati Jelentés. A CER számos fontos területen tevékenykedik, például a mesterséges intelligencia/gépi tanulás, valamint a fintech/regtech/suptech terén, amelyek fontosak tagjaink számára.Másodszor a standardalkotás és az iránymutatások terén sok feladat vár ránk idén. Többek között a tőkepiacok strukturális ellenállóképessége fokozásának részeként szeretnénk közzétenni egy konzultációs jelentést a befektetési alapok tőkeáttételének méréséről. Továbbá végleges ajánlásokkal szolgálunk a piaci ingadozások kezelésének módjairól, és iránymutatást adunk a tőkebevonási folyamat során fellépő összeférhetetlenségről és a kapcsolódó üzletviteli kockázatokról.Harmadszor a standardok végrehajtásának nyomon követésével kapcsolatban továbbfejlesztjük új IOSCO Standardvégrehajtási Monitoring Programunkat, amelynek célja az IOSCO-alapelvek és standardok széles körű vizsgálata. Ezt a programot tavaly indítottuk útjára, és most véglegesítjük a másodlagos piacokra vonatkozó alapelvekkel kapcsolatban szerzett első tapasztalataink eredményeit. Azonkívül idén elkezdjük megvitatni a pénzügyi válság után indított pénzpiaci alapokra vonatkozó reformok végrehajtásának következő szakaszát.Negyedszer a fejlesztési igények támogatásával összefüggésben tervezett tevékenységeink a teljes évet lefedik. Az Ázsiai-Csendes-óceáni Regionális Központunk például teljes gőzzel dolgozik, ahol eddig négy programot tartottunk. Az idei év várhatóan ugyanolyan mozgalmas lesz, mint a tavalyi. Bővítjük internetes támogatási eszköztárunkat, és már dolgozunk két, másodlagos piacokkal és kollektív befektetési struktúrákkal kapcsolatos új részen, amelyeket az év folyamán további kettővel egészítünk ki. Tavaly elindítottuk Technikai Segítségnyújtási Programunkat, amelynek mindkét projektje - ezek közül az egyik a vizsgálati kézikönyvek, a másik pedig a jogérvényesítési kézikönyvek kidolgozására koncentrál - tagjaink igényeihez igazodik. Ezt a munkát idén folytatjuk.Ötödször az együttműködés és információcsere terén 2018 várhatóan meglehetősen sűrű év lesz, mivel az IOSCO továbbfejlesztett multilaterális együttműködési megállapodásának (EMMoU) első aláírói megkezdik annak alkalmazását, így bővülnek végrehajtási jogköreik. Az elmúlt években jelentősen nőtt az aláíró tagok közötti információcsere, és ez várhatóan idén sem lesz másként. A tőkepiaci tevékenységek egyre nagyobb hányada határon átnyúló módon zajlik, ezért azt várjuk, hogy az együttműködés ennek megfelelően fokozódjon. A megállapodás tovább segíheti az információcserét.Végül a más nemzetközi szervezetekkel folytatott közös munka kapcsán 2018 szintén fontos évnek ígérkezik: együttműködünk a Pénzügyi Stabilitási Tanácsban (FSB) dolgozó kollégáinkkal, hogy tovább elemezhessük a reformok hatásait, különös tekintettel az IOSCO-t érintő területekre. Szintén együtt dolgozunk majd a Fizetések és Piaci Infrastruktúrák Bizottságával (CPMI), mivel már véglegesítettük a KSZF-ek belső stresszteszteléséről szóló új iránymutatást. A Bázeli Bizottsággal közösen továbbra is nyomon követjük a nem központilag elszámolt derivatívákkal kapcsolatos biztosítékkövetelmények teljesítését. Folytatjuk szoros együttműködésünket más szabályalkotó intézményekkel és egyéb szervezetekkel is, hogy előmozdítsuk az IOSCO három legfőbb célkitűzését, azaz a befektetők védelmét, a tisztességes, hatékony és átlátható piacokat, valamint a rendszerkockázat csökkentését.Mindig meg kell találni az egyensúlyt a piaci innováció ösztönzése (vagy legalábbis szükségtelen akadályozásának elkerülése) és a befektetők védelme között. Az értékpapírpiaci szabályozók egyik legfontosabb feladata biztosítani, hogy a piacok tisztességesen működjenek, a befektetőknek a befektetési döntések meghozatalakor valamennyi releváns információ rendelkezésükre álljon, és hogy a tisztességtelen szereplőket a piaci visszaélésekért - bármilyen formát öltsenek is azok - felelősségre vonják. Legjobb tudomásom szerint nem áll rendelkezésünkre olyan képlet, amellyel minden terméknél kiszámítható ez az egyensúly. Értékpapírpiaci felügyeletént azonban továbbra is megoszthatjuk egymással a legjobb gyakorlatokat és a saját joghatóságunkban tapasztalt tevékenységekkel, a befektetők reakcióival és a szabályozói, illetve felügyeleti lépések végrehajtásával kapcsolatos információkat.E téren az IOSCO-nál meglehetősen jól teljesítünk. Az említett termékek, azaz a lakossági befektetők számára kínált, tőzsdén kívüli származtatott ügyletek (idetartoznak a bináris opciók és az árfolyamkülönbözeti ügyletek) kapcsán például már most is magas szintű, a szabályozói információkra alapuló kommunikáció zajlik.Visszaélések esetén a multilaterális együttműködési megállapodásunk (MMoU), illetve a továbbfejlesztett multilaterális együttműködési megállapodás (EMMoU) révén az IOSCO tagjai a visszaélések kezelése érdekében információkat cserélhetnek egymással. Mivel a piacok és a piaci szereplők továbbra is dinamikusan fejlődnek, az értékpapírpiaci felügyeleteknek is tartaniuk kell a lépést. Alkalmazkodnunk kell, hogy jobban megvédhessük a befektetőket, és mindenki számára egyenlő feltételeket biztosítsunk.Örülök, hogy szóba került ez a fontos kérdés, mivel összetettsége miatt számos szakbizottságunk jelentős figyelmet szentelt neki. Ez irányú erőfeszítéseinket a piaci közvetítők szabályozásával foglalkozó bizottságunk irányítja, szorosan együttműködve a jogérvényesítéssel és információcserével, derivatívákkal és a befektetők védelmével foglalkozó bizottságainkkal. Három egymást kiegészítő munkafolyamatot is elindítunk a befektetők védelme érdekében:Számos válasz érkezett a piaci közvetítők szabályozásával foglalkozó bizottságunk korábban közzétett, az első területre vonatkozó konzultációs jelentésére, olyan gazdasági társaságoktól is, amelyek ilyen termékeket kínálnak. Jelenleg elemezzük a visszajelzéseket, de kijelenthetjük, hogy valamennyi lakossági tőkeáttételes termék esetében fontos fokozni a befektetők védelmét. Még idén várható végleges jelentés mindhárom területen.A korábban említett innováció és befektetők védelme közötti egyensúly az ICO-kra is igaz. Míg általánosságban a kriptovaluták és bizonyos esetekben az ICO-k képesek lehetnek elősegíteni az innovációt és a növekedést, fontos szem előtt tartani a befektetők védelmét és a piac integritását, valamint a pénzmosás megelőzését és a terrorizmus finanszírozását övező problémákat. Ezen termékekkel kapcsolatban világszerte különféle szabályozói rendszereket alakítottak ki: van, ahol minden formájukat tiltják, van, ahol külön keretrendszert hoztak létre, és van, ahol azt próbálják feltárni, hogy a fennálló szabályozási keretrendszer lefedi e őket.Az IOSCO részt vesz a tagjai között e témákban folytatott eszmecserékben. Ennek egyik módja az ICO konzultációs hálózat, amely az IOSCO tagjainak informális, önkéntes alapú hálózata. Itt a tagok ezen problémák kezelése céljából megoszthatják egymással a szabályozási és jogérvényesítési módszerekkel kapcsolatos információkat. A tagok a közelmúltban a saját területükön történt, az ICO-khoz és a virtuális valutákhoz kapcsolódó szabályozási és piaci fejleményeket osztottak meg egymással.Az IOSCO Titkársága szervezi a hálózatot, amelyet 2017 szeptemberében hoztuk létre, és mára körülbelül 120 rendszeres résztvevője van (33 hatóságtól, köztük 20 igazgatósági és 13 nem igazgatósági taggal az IOSCO-tól). A csoport eddig számos témát érintett, kitérve a különféle joghatóságokban tapasztalt szabályozási fejleményekre és módszerekre.A megbeszéléseken felmerülő egyéb érdekes témák között voltak az ICO-kat érintő, és több IOSCO-tagnál észlelt egyéb problémák és kihívások, például annak kérdése, hogy az ICO-k "értékpapírok" e; kiberkockázatok; érmék/tokenek másodlagos piaci kereskedése; pénzmosás, valamint az innováció ösztönzése és a befektetők védelme közötti egyensúly.Egyetértek, hogy a pénzügyi innováció és a digitalizáció jelentős hatással van a pénzügyi piacokra. Tavaly februári, "Az IOSCO kutatási jelentése a pénzügyi technológiákról" (IOSCO Research Report on Financial Technology) című jelentésünkben részletesen foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Különféle innovatív üzleti modelleket és kialakulóban lévő technológiákat mutattunk be, amelyek átalakítják a pénzügyi szolgáltatások ágazatát. Ilyen például (1) a finanszírozási platformok: a P2P hitelezés és a tőkepiaci közösségi finanszírozás; (2) a lakossági kereskedési és befektetői platformok, és ehhez kapcsolódóan a robottanácsadók és a közösségi kereskedés; (3) az intézményi kereskedési platformok, - különös tekintettel a kötvénykereskedési platformok által bevezetett fejlesztésekre - ; valamint (4) az elosztott főkönyvi technológiák, mint a blockchain és a megosztott könyvelés alkalmazása az értékpapírpiacokon. A jelentés elemezte azokat a lehetőségeket és kockázatokat, amelyeket ezek az új technológiák jelentenek a befektetők, értékpapírpiacok és felügyelőik számára. A következő jelentés a felügyeletek általi technológiahasználatot vizsgálja.Nehéz a jövőbe látni, de egyre világosabb, hogy a szabályozó és felügyeleti hatóságok feladataik teljesítésekor egyre inkább nagy adatbázisokra támaszkodnak. Ezért a felügyeleteknek olyan szakembereket kell alkalmazniuk, akik tudják, hogyan használják a technológiát az adatok elemzésére. Ehhez olyan képességek szükségesek, amelyekkel számos mai felügyelő még nem rendelkezik. Sokuk esetében ez egyfajta fejlődési folyamat, és úgy vélem, hogy tíz év múlva a felügyelés több olyan módon is automatizált lesz, amilyeneket ma még el sem tudunk képzelni.