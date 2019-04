Mérsékelt emelkedéssel indulhat a hét utolsó napja Európában

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Mik az előjelek mára?

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Mire érdemes ma figyelni?

Felemásan teljesítettek az amerikai részvényindexek a hét negyedik napján, a befektetők az USA és Kína kereskedelmi egyeztetéseire fókuszáltak, Donald Trump csütörtökön kiemelte, hogy remekül haladnak a tárgyalások, amit kedvezően fogadtak a piaci szereplők. A zárás végül vegyes lett csütörtökön, az S&P500 immár a hatodik napot zárta emelkedéssel, a Dow végül 166 pontos emelkedés mellett 0,6 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq néhány pontos eséssel, előző napi záróértéke közelében zárta a csütörtöki kereskedést.Eséssel zárta a hét negyedik napját a magyar tőzsde, a BUX 324 pontos mínusz mellett 0,8 százalékkal került lejjebb, a hazai részvényindex 41 870 ponton fejezte be a csütörtöki kereskedést, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. A Magyar Telekom 0,3 százalékos erősödés után 464 forinton zárt, míg a Richter 1,1 százalékos emelkedést követően 5490 forinton fejezte be a csütörtöki kereskedést. A Mol mindemellett 1,3 százalékkal került lejjebb, az olajcég részvényei 3256 forinton búcsúztak a hét negyedik napjától, az OTP 1,6 százalékos esés után 12 680 forinton zárt.Felfelé kapaszkodtak az ázsiai részvényindexek a hét utolsó napján, miután a piaci szereplők kedvezően fogadták az USA és Kína kereskedelmi egyeztetéseivel kapcsolatos hírfolyamot, a kínai miniszterelnök-helyettes eredményesnek nevezte a Washingtonban folytatódó kereskedelmi tárgyalások első két napját, a tárgyalásokat Donald Trump is bizakodóan értékelte, az amerikai elnök szerint akár négy héten belül sor kerülhet a Kínával kötendő kereskedelmi megállapodás aláírására. A Nikkei 0,3 százalékkal került ma feljebb, míg a hongkongi és a kínai tőzsdék ünnep miatt zárva tartottak, Ázsia más részein kedvező hangulatban telt a pénteki nap, a dél-koreai Kospi 0,2 százalékos erősödése mellett tőzsde 0,3 százalékkal került feljebb. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt erősödést mutatnak péntek reggel, míg a határidős DAX 8 pontos emelkedése 0,1 százalékos erősödést vetít előre a mai piacnyitásra.A hét utolsó napján az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos hírfolyam mellett a piaci szereplők az Egyesült Államokból érkező, átfogó munkaerőpiaci jelentésre fókuszálnak majd, a Reuters által közzétett elemzői várakozások szerint a nem mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma 180 ezer fővel bővülhetett márciusban.Pénteken az MNB a nemzetközi tartalékok március végi összegét teszi közzé, míg a KSH a februári ipari termelési adatsorát teszi közzé. Németországból a februári ipari termelési statisztikák érkeznek, míg az Egyesült Államokból a márciusi, átfogó munkaerőpiaci jelentésre figyelnek majd a befektetők.