A keddi piaczárás felé közeledve a magyar tőzsde továbbra is a hétfői záróértéke közelében jár, a BUX 31 pontos plusz mellett 0,1 százalékkal került feljebb, a blue chipek közül egyedül a Mol képes emelkedni, míg az OTP árfolyama az elmúlt hetek lejtmenete után a 12 000 forintos szint alá került.

Az amerikai részvénypiacok eséssel zárták a hétfői kereskedést, miután a Huawei kereskedelmi feketelistára kerülése után a Google tegnap közölte, hogy felfüggeszti több együttműködését a Huawei-jel. A borús részvénpiaci hangulatot mindemellett képes volt javítani az amerikai kereskedelmi tárca bejelentése, a kereskedelmi minisztérium 90 napra felfüggesztette a Huawei ellen hozott korlátozó intézkedések hatályba lépését. Bár az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos félelmek továbbra is árnyékot vetettek a részvénypiacokra, a kereskedelmi tárca döntése képes volt oldani a feszültséget, az irányadó európai részvényindexek emelkedésével párhuzamosan a tengerentúli tőzsdék is emelkednek a keddi piacnyitás után, a Nasdaq 0,8 százalékos erősödése mellett az S&P500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a 116 pontos plusz mellett 0,5 százalékot emelkedett.

Rángatják a magyar kispapírokat 2019.05.21 14:30

Közel 7 százalékot emelkedett ma az AutoWallis árfolyama, itt egyrészt az hajthatja felfelé az árfolyamot, hogy a vállalat holnap teszi közzé ötéves stratégiáját, erre pozícionálhatják már magukat a befektetők, de az is segíti az emelkedést, hogy az elmúlt napokban több jó hír is érkezett, például 400 millió forint tőkeemelést hajtott végre a társaság az egyik leányvállalatában, hogy ezzel is segítse a nemzetközi terjeszkedést.

Közel 4 százalékot emelkedett ma az Opus és a Konzum árfolyama is, amit részben technikai hatások támogatnak, hiszen mindkét papír túladottá vált az elmúlt napokban.

5 százalékos zuhanással új történelmi mélypontra esett ma a Waberer's részvényárfolyama, Friss hír nem érkezett a vállalattal kapcsolatban, de általánosságban elmondható, hogy a globális kereskedelmi konfliktus nem tesz jót a vállalat üzletmenetének, és az is igaz, hogy sok jó sztori van a hazai tőzsdén, ezek is elvonhatják a befektetők érdeklődését a szállítmányozási cég részvényeitől.