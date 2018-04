A nap első felének emelkedését követően bár délutánra elolvadtak a pluszok a magyar tőzsdén, miután a Szíriával kapcsolatos geopolitikai feszültség az európai börzék mellett a magyar tőzsde teljesítményére is rányomta bélyegét. A szerdai zárás felé közeledve a BUX mérsékelt pluszba lendült, és 89 pontos emelkedés mellett 0,2 százalékos pluszban zárta a hét harmadik napját.

Nagyot emelkedett az olaj szerdán 2018.04.11 17:02

Nagyot emelkedett az olaj árfolyama annak ellenére is, hogy az amerikai kőolajkészletek váratlanul 3,3 millió hordós emelkedésről számoltak be, míg az elemzők előzetesen csökkenést vártak. A WTI jegyzése négy éve nem látott szinteken jár szerdán, miután a piaci fókusz középpontjában a szíriai konfliktussal kapcsolatos félelmek álltak, a geopolitikai feszültség pedig az olajpiaci fundamentumokat is háttérbe szoríthatta. A WTI 2,4 százalékos emelkedést követően 67 dollár felett jár.