Messze túlszárnyalták a korábbi ígéretet - 250 milliárd fölé hízik az Opus tőkéje

Az Opus igazgatósága csütörtökön elfogadta a Mészáros Építőipari Holding (MÉH) Zrt. 51 százalékára a nemzetközi szakértő (PwC) által meghatározott piaci értéket és az ennek az apportnak megfelelő tőkeemelést - közölte a vállalat a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A Mészáros és Mészáros Kft-t, továbbá az R-KORD Kft-t 100 százalékban tulajdonló MÉH Zrt. 51 százalékos üzletrészének értéke 59,759 milliárd forint. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő tőkeemelés során kibocsátandó 97 805 822 darab új részvénynél is a februárban 611 forintban rögzített árfolyamot veszik figyelembe.Az igazgatóság döntött arról is, hogy az Opus megveszi a Status Power Invest (SPI) Kft. 55,05 százalékos tulajdonrészét, amelyet a STATUS Energy Magántőkealap 9,89 milliárd forint vételáron értékesít. Az ügylettel az Opus közvetett módon 2019. június végére - a prágai befektetőcsoport, az EPH Mátrai Erőműben lévő 15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásával - mindösszesen 72,665 százalékos irányító részvénycsomaghoz jut a magyarországi villamosenergia-ellátás szempontjából második legnagyobb hazai vállalatban.A médiavállalkozásokat tömörítő céget és a tulajdonában álló további társaságokat - így a Mediaworks Hungary Zrt.-t és annak leányvállalatait (MediaLOG Zrt., DMH Magyarország Kft., Dunaújvárosi Szuperinfó Kft., Maraton Lapcsoport Kft.), valamint a PRINTIMUS Kft.-t - a nettó kötelezettségeken felül 7,4 milliárd forintért, illetve a csoport követeléseit további 2,5 milliárd forintért a Mészáros Lőrinc érdekeltségében működő Talentis Group Zrt. vásárolja meg.Az Opus igazgatósága csütörtöki döntésével hozzájárult ahhoz is, hogy az apportszerződés részeként a Konzum PE Magántőkealap a Kall Ingredients Kft. felé fennálló 4,36 milliárd forintos követelésével tőkét emeljen a tőzsdei társaságban. Az Opus a tranzakció ellenértékét 9 314 820 darab új részvények zártkörű forgalomba helyezésével fedezi, melynek kibocsátási értékét az igazgatóság a szerdai záróárfolyamon, 469 forintban határozta meg.Az út-, vasút-, híd- és vízépítési nagy projektekben aktív, jelenleg mintegy 300 milliárd forintos szerződésállománnyal rendelkező Mészáros Építőipari Holding, illetve a hazai áramtermelés ötödét adó Mátrai Erőmű irányító részesedésének megszerzésével lezárul az Opus februárban bejelentett tőkeemelési sorozat.A 2017. decemberi mérlegforduló napon 14,98 milliárd forintos saját tőkével rendelkező Opus igazgatósága ugyanis a tranzakciók februári bejelentésekor még csak 110-120 milliárdos növekedést tervezett. Az eltérést a Kall Ingredients Kft. 100 százalékos üzletrészének megszerzése, a Mátrai Erőmű Zrt. tulajdonosi szerkezetének átalakulása, továbbá a Mészáros Építőipari Holding szakértői értékelése adja.A következő lépés a Konzum beolvasztása az Opusba, az egyesülési folyamat elindításáról a két társaság december 3-i rendkívüli közgyűlésein határozhatnak a részvényesek. A budapesti tőzsde történetében egyedülálló fúzió teret nyit a vállalatcsoport régiós növekedési terveinek megvalósításához.A fúziót követően a piaci kapitalizáció és a pénzügyi mutatók lehetővé teszik az Opus részvényeinek külföldi szabályozott piaci bevezetését. Az egyesülés utáni társaság mérete és a prosperáló ágazatokat (agrárium, energetika, építőipar, feldolgozóipar, IT és telekommunikáció, pénzügyi szektor, turizmus) tömörítő holdingszervezet áttekinthető tőzsdei működése révén vonzó lehetőséget kínál a nemzetközi nagybefektetőknek, emellett kedvezőbb finanszírozási forrásokat az Opusnak.