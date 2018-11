Mesterséges intelligenciában erősít az OTT-One

Mit csinál pontosan az OTT-One?

Streaming: az üzletág kulcsrakész megoldásokat kínál video-on-demand és élő TV kiszolgálásra, bármilyen platformon akár 90 nap alatt

Esport: hosszú távú fejlődési lehetőséget lát a társaság a gaming iparágban, ezen belül az esportban, ezért 2016 óta nemzetközi szinten is foglalkoznak a területtel

Biztonságtechnika: közepes-és nagyméretű vállalatok számára kínál az OTT-ONE komplex biztonságtechnikai megoldásokat, amelyekhez nem kell lecserélniük a meglévő rendszereket, mert a jelenleg használt eszközök teljes skálásával kompatibilisek.

Az OTT-One - amerikai partnere közreműködésével - stratégiai megállapodásokat kötött a fenti technológiák hasznosítására az amerikai T2 Systems, Inc. és Umojo vállalatokkal.Az Indianapolisban, Indiana államban székhellyel rendelkező, 1994 óta működőaz USA piacvezető parkolási technológia szolgáltatója, amely az USA parkolási piacának mintegy 25 százalékát uralja. Az általa működtetett "UNIFI Parking Management Platform" komplex parkolási tranzakció kezelő megoldásokat nyújt jellemzően önkormányzatok, egyetemek, kórházak, repterek, szállodák, továbbá más közintézmények és vállalatok részére. Az OTT-ONE Nyrt.-vel kötött beszállítói megállapodással a T2 Systems, Inc. 2019-től kezdődően integrálja ügyfelei részére nyújtott szolgáltatáscsomagjába az Asura AI-alapú rendszámfelismerő megoldását. A technológiai integrációs folyamat már kezdetét vette. A társaság a megállapodás eredményeként az Asura megoldásainak értékesítéséből 2019-től kezdődően jelentős árbevételre számít.Azpiacvezetők közé tartozó felhőalapú, többek között kamerákat, riasztásokat és adatelemzést integráló platformja testre szabható parkolási megoldásokkal áll ügyfelei részére, amely egyetlen garázs méretétől kezdve akár egész önkormányzatokat és parkolási portfoliókat képes kiszolgálni. A megállapodás alapján az Umojo az Asura által fejlesztett, teljesen automatizált parkolási menedzsment megoldásokat vásárol az OTT-One-on keresztül 2019-től kezdődően az USA teljes területére, 2019-ben legalább 500 ezer amerikai dollár értékben.A szoftverfejlesztéssel foglalkozó technológiai startupot 2010-ben alapította Bencsik Attila, az EcoNet korábbi ügyvezető igazgatója, Reisz Attila, aki a Microsoft ügyvezető igazgatójaként is dolgozott, Lázár Lajos Csaba, aki a Synergon elődjétől csatlakozott az alapítókhoz, valamint Poczkodi Gábor. A cég HybridBox néven kezdte a tőzsdei pályafutását a BÉT-en.Első termékük egy olyan program, illetve a hozzá tartozó hardver volt, amit a televízió és az internet összekötésére terveztek, lehetővé téve a streaming média szolgáltatást. A kezdeti tervek között az szerepelt, hogy csak az első fázisban támaszkodnak a hardver értékesítésekre, a fő termék hosszú távon inkább a szoftver lesz és közben felveszik tartalomszolgáltatókkal is a kapcsolatot, hogy minél több videóhoz és adáshoz férjenek hozzá.A cégnek három fő üzletága van:Az elmúlt hónapokban érdekes hírek jelentek meg a cégről, hiszen úgy tűnik, mint ha a cég tevékenységi köre is folyton változna, hol a biometrikus azonosításon van a fő fókusz, hol CNC-gép fejlesztésén és az ipar 4.0-án van a hangsúly, most pedig a TV2-vel kötött megállapodás és a streaming szolgáltatás a fantázia a papírokban. Nehéz mit gondolni az OTT-ről, látszik, a befektetők sem tudják hová tenni a céget, idén 186 és 323 forinton is álltak a jegyzések.