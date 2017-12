Mészárosék 50 százalék fölé kerülnek az Appeninben

teljesült egy korábbi, a Lehn Consulting és a Konzum Nyrt. között augusztus végén létrejött tőzsdén kívüli megállapodás, melynek megfelelően a Lehn Consulting 6 120 000 darab, egyenként 100 forint értékű törzsrészvényt adott el a Konzum Nyrt.-nek. A tranzakciót követően a Konzum Nyrt. és a Konzum PE Magántőkealap az Appenin 49,02 százalékos tulajdonosa,

A Lehn Consulting ezzel párhuzamosan a mai napon az előző tranzakció után megmaradt 924 832 darab 100 forint névértékű részvényét is eladta 724 forintos átlagáron a Konzum Management Kft.-nek. A Konzum Managemet tehát mindezek alapján majdnem 670 millió forintot fizet a Lehn Consulting 2,32 százalékos részesedéséért. A Lehn Consulting igazgatótanácsának elnöke, ifj. Ádámosi György közvetett részesedéssel sem rendelkezik már az Appeninben.

Előzmények

Kötelező vételi ajánlat

Mivel foglalkozik az Appeninn?

Az Appenin által ma este közétett közlemények alapján a BÉT-en jegyzett cég törzsrészvényeinek 51,32 százaléka a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum Csoporthoz kerül. A tájékoztatás szerint két tranzakció történt:Augusztus 25-én robbant a hír, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum tőzsdén kívüli ügylet útján megszerezte az Appeninn alaptőkéjének 24,51 százalékát megtestesítő, 9 755 567 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényét, míg a Konzum magántőketársasága, a Konzum PE szintén az Appeninn alaptökéjének 24,51 százalékát (9 755 567 darab) megtestesítő törzsrészvényt vásárolt. Ezzel a Konzum összesen 49,02 százalékos részesedést szerzett az Appeninnben.Az augusztusi megállapodások alapján a részvények átlagára 228,9 forint, így a Konzum összesen 4,466 milliárd forintot fizetett az Appeninn 49,02 százalékáért. A vételár akkor közel 28 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző napi záróár.A tőkepiaci törvény értelmében a felvásárlásban összehangoltan eljáró felek (Konzum, Konzum Befektetési Alapkezelő, Konzum Management, Konzum PE Magántőkealap) az Appeninn részvényesei számára 15 napon belül kötelező nyilvános vételi ajánlatot kellett, hogy tegyenek, amely október 30-án meg is történt, azt azonban a részvényesek nem fogadták el.Az Appeninn Holding Vagyonkezelő Nyrt-t 2009 végén alapították, a vállalat alacsonyan árazott, nagy hozampotenciállal rendelkező eszközök megszerzésére koncentrál. Az Appeninn többek között A- és B-kategóriás irodaházak piacán aktív, de ipari és logisztikai ingatlanokba is befektet. A vagyonkezelési tevékenység azonban nem csak az ingatlanpiacra koncentrál, más piaci szegmenssel is foglalkoznak, például a nehézgépjárművek piacával. A cégcsoport ingatlanállománya az elmúlt néhány év során dinamikusan bővült, a kezdeti 7 milliárd forintos eszközértékről közel 20 milliárd forintra növekedett. A portfólióban lévő fővárosi és vidéki, összesen mintegy 65 ezer négyzetméteres ingatlanterület kihasználtsága közel 95 százalékos. A vállalat papírjai 2010 óta forognak a Budapesti Értéktőzsdén.További részletek itt: