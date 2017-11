Mi a kapcsolat a BÉT és egy éttermi menü között?

A Budapest Institute of Banking megalapításának célja, hogy a magyar bankrendszer versenyképességét növelje, hogy a nálunk elérhető modern tudáson keresztül a cégek képesek legyenek megbirkózni a szektor elött álló kihívásokkal. Az egyik legnagyobb ilyen a digitalizáció, de gondolhatunk az alacsony kamat- vagy a komplex szabályozási környezetre is. A jegybank és a tőzsde stratégiájában a társadalmi felelősségvállalás, ezen belül az oktatás fontos helyet foglal el. Huszonhat év után ezért kerül vissza a tőzsdei szakvizsga-felkészítő és a hozzá kapcsolódó vizsgáztatás a tőzsdéhez, de a Budapest Institute of Banking ennél átfogóbb mandátummal, a teljes szektor számára kínál banki, pénzügyi, biztosítási oktatási programot. A szakmai továbbképzés igénye persze korábban is megjelent, BÉT Akadémia néven az oktatás-továbbképzés korábban is jelen volt a Budapesti Értéktőzsdén, mint ahogy más tőzsdéken is. A BIB önálló intézményként most arra vállalkozik, hogy széles körben tegye elérhetővé a szektor szereplőinek kínált kurzusokat.

Fábián Gergely, Fotó: MTI

Általánosságban azt láttuk, hogy vagy a jegybank, vagy a tőzsde mindenütt ott van a szektor szereplőinek kínált szervezett oktatásban. Mi főleg az angolszász példákat, például a londoni bankárképzőket néztük meg, de láttunk jó példákat Németországban sőt Szlovákiában is.Eddig 109 oktatóval van szerződésünk, de az előadók köre folyamatosan bővül. A BIB erőssége részben az lesz, hogy a tőzsde és az MNB is olyan kiemelt partner, ahonnan oktatók érkeznek, de a kapcsolódó vállalkozások stábjából is számos óraadó érkezik majd. A legtöbb tanfolyam évi egy-két napot jelent, tehát a jegybank és leányvállalatai nem állnak át oktatási üzemmódba, egy-két specializált tanfolyamról beszélünk. Oktatási programunk fontos pillére a piaci szereplőktől érkező szakemberek, akik az adott témában a legjobbnak számítanak. Már az első tanfolyamokon is megjelenik az a törekvésünk, hogy a piaci szereplőktől és a jegybankból is érkezzenek szakemberek. Ettől az interakciótól egyébként sokat remélünk. A harmadik pillért a felsőoktatásból érkező tanárok jelentik, ők most még kevesebben vannak, de számuk folyamatosan bővülni fog. Természetesen innen is a szakterületek legjobbjait igyekszünk megnyerni.A névválasztás jól jelzi a BIB ambiciózus terveit. Az oktatási portfóliónknak lesz egy része, ami kifejezetten hazai szereplőknek szól, magyar nyelven, de már a jövő évi kurzusaink között lesznek angol nyelvű képzések is. Ezekre régiós, sőt azon túli közönséget is szeretnénk idecsábítani. Jól mutatja azt a törekvésünket, hogy a Budapest Institute of Banking rövid időn belül nemzetközileg is jegyzett továbbképzési központtá szeretne válni. Olyan képzési centrummá, amely a felsővezetőktől a közvetítő ügynökökön át a bankfióki alkalmazottakig mindenkinek modern tudást, élményalapú oktatási módszertant és a gyakorlatban azonnal hasznosítható ismereteket kínál. A közvetítő ügynökök és bankfióki alkalmazottak számunkra ugyanúgy fontosak, hiszen az átlagember velük találkozva ítéli meg az egész bankrendszert.Idén november végétől hét, jövőre pedig már több mint hetvenféle tanfolyamról beszélhetünk; 2018-ra jellemzően egy-két napos banki, pénzügyi kurzusokon ezer feletti hallgatói létszámot tervezünk. Ugyanez a cél a hatósági és az OKJ-s középfokú képzéseknél. A hatósági és a valutapénztárosi piac több mint tizenötezer fős, ehhez képest kell nézni, hogy első évben ambiciózus, de tíz százalék alatti piaci részesedésről beszélünk egyelőre, amit persze majd növelni szeretnénk.Ez sok mindennek a függvénye, de a piaci versenytársakhoz képest hasonló lesz az árazásunk. Banki, pénzügyi kurzusainkból például 59 ezer és 230 ezer forint között lehet választani. Amiben viszont különbözni szeretnénk az a minőség és az ismeretátadás hatékonysága. A többnapos kurzusainkon például a szakma legjobb oktatói nem csupán néhány órára, hanem végig jelen lesznek.Valamennyi kurzusunknál az oktatási program alapja a legmodernebb szakmai tudás. Ennek átadásában segít a technológia és a módszertan. Az oktatási helyszínünk Budapest egyik legmodernebb ilyen központja. Az oktatóinknak például LED-falas kivetítő és más korszerű eszközök is rendelkezésre állnak. Az oktatási módszertan szerves része, hogy hallgatóink az órákon át ne csak passzív szemlélők legyenek, hanem bekapcsolódjanak a feladatok közös megoldásába és stimuláljuk őket. Nem öncélú, hanem az ismeretátadást segítő elemekre kell gondolni. A célunk az, hogy a felnőttoktatásban a kevés szabadidővel rendelkező pénzügyi szakemberek érdeklődését felkeltsük, a figyelmüket megtartsuk, nem mellesleg pedig jól is érezzék magukat a tanfolyamokon. Az oktatási iparág számára egyébként ez az egyik legnagyobb komplex kihívás. A szituációs játékok tipikusan ilyen elemek, alkalmazásukat több képzésben is tervezzük. Kedvenc példám a pénzmosás elleni kurzus, ahol gyakorlatorientált szerepjáték is lesz a képzésen, jegybanki szakértők részvételével is.Sok mindennel készülünk, ezek nagy részét nem szeretném előre elárulni, de egy konkrét példát azért hadd mondjak. A MiFID II, a tőkepiac átláthatóságát 2018 januárjától előíró európai szabályozási keretrendszert feldolgozó, kurzusunkon például egy éttermi menüt kell majd MiFID II. kompatibilissé tenni. Ebben ismert szakács lesz hallgatóink segítségére, az ő szerepe, hogy a nem kevésbé komplex konyhai szabályokkal közelebb hozza a kurzus résztvevőihez az egyébként elég száraz témakört. Ezzel a feladattal is az a célunk, hogy a résztvevők egy kicsit a "dobozon kívül" tudjanak gondolkodni, a témát más kontextusba helyezve tudjuk az érdeklődést és a figyelmüket megtartani. De ebéd közben készülünk egy kvízzel is, szóval igyekszünk sokrétű közösségi élményt kínálni. Mielőtt bárki megijedne, nem tervezünk semmilyen öncélú vagy extrém feladatot, csupán szeretnénk kibillenteni őket a rossz megszokásokból, a továbbképzések unalmas passzivitásából. Jó hangulatú, hasznos kurzusokat akarunk, ahol lehet fejlődni és szakmai kapcsolatokat építeni.

Forrás: BIB

Júliusban kezdtük el felépíteni a BIB-et, a 2018 még az építkezés éve lesz, de már idén is lesznek kurzusaink. Nyilván azok a szabályozások lesznek elsőként fókuszban, amelyek a következő évtől aktuálisak lesznek, például az előbb említett MiFID II. bevezetésére, illetve a PSD2 és a GDPR alkalmazására. Mellettük megjelenik egy olyan kurzus is, amire egyfajta alaptanfolyamként gondolunk, ez általánosságban a banki kockázatokról szól. A témakör jelenleg a Corvinus Egyetem egyik mesterképzésében megjelenő tantárgy, amit MNB-s kollégák tartanak. Szeretnénk szélesebb körben elérhetővé tenni ezeket az ismereteket, hogy ne csupán az egyetem mesterszakos hallgatói számára kínáljuk. Ez a kurzus egyébként egy kockázatkezelő szakembernek nyilván nem tud sok újat mondani, de több olyan terület van egy pénzintézetnél, ilyen például a jogi vagy a hitelezési, akik számára hasznos lehet. Több olyan tanfolyam indítását is tervezzük, ami nem a terület specialistájának szól, hanem a kollégáknak kínál alapismereteket. Gondoljunk például a treasury-re. Nagyon sokan dolgoznak együtt ezzel a területtel, de sok esetben nincs pontos tudásuk arról, pontosan mivel is foglalkoznak. Egy ilyen alapismereti kurzus is hozzá tud járulni, hogy az adott pénzintézet hatékonyabban működjön.2018-ban több mint 70 kurzusunk lesz, az ingatlan projektfinanszírozástól kezdve, a kockázatkezelésen és compliance-en át a pénzügyi szektor minden területét le fogjuk fedni, és 2018 őszétől már mi indítjuk a tőzsdei szakvizsgára felkészítő tanfolyamokat is, idén ez már elindult, a megállapodás szerint ezt végig viszi a brókerképző alapítvány. A jövő év elején elindulnak a hatósági vizsgára felkészítő tanfolyamok, a vizsgáztatás és az OKJ-s képzések is, első körben a pénztárkezelő és valutapénztáros kurzus. Ez tipikusan olyan, ahol az MNB-sek mindig is tartottak órákat, mert a tantárgyak fele gyakorlati modul, amihez szükség van például hamis pénzre, amit egy átlagember nemigen tarthat.A honlapunk már elindult, ami mobilbarát felület, a mobilapplikációnk pedig tavaszra lesz kész. Bár csak induló intézmény vagyunk, de szeretnénk, ha idén már közel százan hírét vinnék a BIB-nek. Nincs kizárva, hogy a saját kollégáink is részt vegyenek a képzéseken, de azt szeretnénk, ha a résztvevők döntő többsége a piacról jönne. Folyik a cégépítés, több partnerségi megállapodást kötöttünk mind hazai, mind külföldi intézményekkel. Nagyon sok olyan terület van, ahol az oktatás kiemelten fontos, az egyik ilyen kulcsterületünk a digitalizáció, ami a bankrendszertől kezdve minden szektort érint, és ahol a versenyképes tudás ma már nélkülözhetetlen.