Mi lesz, ha jön a kereskedelmi háború?

Zsiday Viktor, Citadella Alap, portfólió menedzser

Heinz Frigyes, OTP Alapkezelő, vezérigazgató-helyettes

Loncsák András, Aegon Alapkezelő, részvény üzletágvezető

Pintér András, Budapest Alapkezelő, portfólió menedzser

Zsiday Viktor szerint mindez csupán az USA és Kína csatája, miután Kína az elmúlt évek folyamán több fontos kereskedelmi szervezet tagjává vált, azonban ezen szervezetek szabályait nem tartotta be maradéktalanul, ezért az amerikai elnök lépéseivel arra próbálja rábírni Kínát, hogy az általa is elfogadott szabályokat valóban betartva, tisztességes eszközökkel kereskedjen.Az európai gazdaság Kína irányában jelentős kitettséggel rendelkezik, Németország Kína kiemelt beszállítója, Magyarország pedig Németországé, ezért ha az USA és Kína közötti kereskedelmi konfliktus eszkalálódna, Magyarország gazdaságára ezen az indirekt csatornán keresztül gyakorolhatna hatást. Zsiday Viktor mindemellett azt is kiemelte, hogy Kína gazdasága sérülékeny, és abban az esetben, ha az USA és Kína közötti kereskedelmi konfliktus továbbgyűrűző negatív hatásai recesszióhoz vezetnének Kínában, az indirekt módon az európai gazdaságon keresztül Magyarország gazdaságára is negatív hatást gyakorolhat, azonban ezen forgatókönyv lehetséges becslése meglehetősen bizonytalan.A befektetési szakember szerint a kereskedelmi konfliktus inkább csak ''trigger'', a fő ok máshol keresendő, a szakember szerint az elmúlt időszakban nagyon optimistává vált a tőzsdei hangulat, sok jó hír érkezett korábban, az értékeltségi mutatók és a vállalati profitráták is magasak, a kereskedelmi konfliktussal kapcsolatos aggodalmak pedig a ciklikus csúcsaik közelében érték a tőkepiacokat. A befektetési szakember mindemellett azt is kiemelte, hogy a jegybanki pénznyomtatás idén negatívba fordul át, ezen tényezők tehetők felelőssé a tőkepiacok sérülékenységéért, ebben a környezetben pedig könnyű ráijeszteni a befektetőkre.Zsiday Viktor hozzátette, hogy ha a piac sebezhető, a befektetők különösen érzékenyen reagálhatnak a rossz hírekre, amely ezúttal a kereskedelmi konfliktus képében érkezett meg a tőzsdékre. A befektetési szakember szemléletes hasonlatával élve egy halálosan beteg embernek egy egyszerű megfázás is betehet, míg egy erős immunrendszerben valószínűleg nem okoz komoly bajt az egyszerű nátha sem.Heinz Frigyes szerint a kereskedelmi háború alapvető kockázatot jelent a világgazdaságra vonatkozóan, az OTP Alapkezelő szakértője kiemelte, hogy globálisan a protekcionizmus erősödésére számít, és az erősebb protekcionista tendenciának érdemben nőtt a kockázata, azonban az általa várt alapforgatókönyv nem tartalmaz egy totális kereskedelmi háborút. Mindemellett a protekcionista intézkedések fokozatos térnyerése már a 2008-as válság óta megfigyelhető, de ennek a trendnek most új lendületet adhat az USA politikája a multilaterális egyeztetésre alapuló kereskedelmi szabályok felrúgásával.Az OTP Alapkezelő szakértője nyomatékosította, hogy a protekcionizmus emelkedése stagflációs hatású és a protekcionizmus drasztikus emelkedése több csatornán keresztül hathat a globális konjunktúrára. Rövid távon elsősorban a kockázatos eszközökre lehet hatással, illetve a fogyasztói és üzleti bizalom mutatókra, melyek jelenleg globálisan magas szinten állnak. A kereskedelmi politikákkal kapcsolatos bizonytalanság erős növekedése egyébként egy tényleges kereskedelmi háború megvalósulása nélkül is fékezően hathat a világgazdaságra.Az OTP alapkezelő vezérigazgató-helyettese szerint a protekcionizmus globális emelkedése különösen negatívan érintené Magyarországot, bár hazánk elsősorban az Európai Unióval és nem az Egyesült Államokkal kereskedik, ezért jelenleg nem tartozik a legérintettebb országok közé, azonban mivel Magyarországé egy erősen nyitott, és export-orientált gazdaság, ezért érzékeny az általános világgazdasági kockázatokra. Magyarország az általános világgazdasági kockázatokon túl elsősorban a német ipar beszállítójaként sérülékeny, és amennyiben Donald Trump korábbi fenyegetéseit beváltaná az autóiparral kapcsolatban, Németország a maga GDP 8 százaléka körüli folyó fizetési mérleg többletével és autóipari specializációval igen sérülékeny helyzetben van.Heinz Frigyes szerint az USA és Kína közötti kereskedelmi erőpróba globális kereskedelmi háborúvá szélesedése kockázati tényezőt jelent, és ez jelentős volatilitást és nagy esést válthat ki a kockázatos eszközökben, azonban a szaember kiemelte, hogy nem ezt tekintik alapforgatókönyvnek.Loncsák András szerint a kérdés körül nagy a politikai zaj, amire a piacok negatívan reagáltak, azonban a szakértő kiemelte, hogy az elmúlt időszak folyamán a világgazdaság túlfűtötté vált, a magas pozicionáltság mellett az eszközök túlárazottá váltak. Ezután a gazdasági kilátásokban lassulás következett, erre válaszul a befektetők fokozott érzékenységgel reagálnak a negatív hírekre, a kínai-amerikai kereskedelmi konfliktus lehetősége pedig ilyen hír, mivel a kereskedelmi háború kiszélesedése jelentősen visszavetné növekedést, ezért mindez jó kiváltó okként szolgál a piaci bizonytalanságra.Loncsák András szerint Magyarország feltörekvő piaci, nyitott gazdaság, a kínai-amerikai kereskedelmi konfliktus a magyar gazdaságra is hatással van, a közvetlen hatás mellett azonban az általános piaci kockázatkerülés is negatív hatást gyakorolhat a feltörekvő piaci részvényekre, amely a magyar részvényekből is kiáramlást okozhat.Az Aegon szakértője kiemelte, hogy a kereskedelmi konfliktus jelentette bizonytalanság negatívan hat a részvénypiacokra, amely nem oldódik meg egyik pillanatról a másikra. Loncsák András szerint oldalazás és csökkenés várható a tőzsdéken, azonban a szakértő vélekedése szerint korrekcióról beszélhetünk, amiből nem lesz majd medvepiac.A Budapest Alapkezelő portfólió menedzsere szerint alapvetően két szcenárió lehetséges, az egyik szerint ez Donald Trump tárgyalástechnikája, hogy jobb kereskedelmi feltételeket alkudjon ki az Egyesült Államoknak Kínával szemben, a másik forgatókönyv pedig az, hogy egy potenciálisan eszkalálódó kereskedelmi háború kibontakozását látjuk. Pintér András szerint az első szcenáriónak nagyobb a valószínűsége, és bár minden lépéssel közelebb kerülünk a második szcenárióhoz, azonban a szakember szerint továbbra is a rendeződő helyzetnek van szignifikánsan nagyobb esélye.Pintér András kiemelte, Magyarország nyitott gazdaság, és erősen függ az Eurozónától, és abban az esetben gyűrűzhet be a kereskedelmi konfliktus hazánkba is, ha a konfliktus szélesebb körűvé válik. Ha az Európai Unió is érintetté válna az Magyarország gazdaságára is negatív hatást gyakorolna, azonban a Budapest Alapkezelő szakértője szerint az EU eddigi érintettsége nem merült fel a konfliktusban, amely Kína és az USA kétoldalú küzdelmének tűnik.A konfliktus hatására megnövekedett a volatilitás a piacokon, az előző negyedévek volatilitás nélküli emelkedéséhez képest jelenleg nagy a csapkodás a tőzsdéken, és bár Pintér András szerint nem a kereskedelmi konfliktus az egyetlen tényező, amely a fokozott volatilitásért felelőssé tehető, azonban úgy véli, hogy a piaci hangulat normalizálódása még várathat magára, és a heves kilengések az elkövetkező hónapok folyamán is velünk maradhatnak majd.