Mi történik a magyar tőzsdén? Idén közel 1000 százalékot emelkedett egy cég árfolyama

Száguldás

Van egy hazai részvény, aminek az árfolyama tavaly év végén 3900 forinton állt, ma pedig már 42 800 forinton, vagyis csak idén tizenegyszeresére emelkedett a cég részvényárfolyama és ezzel piaci értéke is, ami a ma elért árfolyamcsúccsal számolva 21,6 milliárd forintra ugrott. A vállalat neve Kartonpack, a cég az egyik legjelentősebb magyarországi csomagolóanyag-gyártó, de mint ahogy az a következő bekezdésekből kiderül, nem a cég tevékenysége és fundamentumai azok, ami miatt elszállt a társaság részvényárfolyama, ami idén szinte minden nap limittel, vagyis napi közel 20 százalékkal került feljebb. (Ma egyébként fordult az irány, a nap eleji 18 százalékos emelkedésből 20 százalékos esés lett)

Az emelkedés egyébként rendkívül alacsony forgalom mellett történik, idén a napi átlagforgalom csupán 2,7 millió forint, a legmagasabb napi forgalom is csupán 11,6 millió forint volt. Az alacsony forgalom nem véletlen: a Kartonpack három nagytulajdonosa (Britton Capital & Consulting Kft., dr. Fintha Nagy Ádám, Deutsche Balaton AG.) a vállalat 505 150 részvényéből 504 134 darabot birtokol, vagyis a közkézhányad csupán 1016 darab részvény, vagyis az összes részvény csupán 0,2 százaléka.

A Kartonpack jogelődjét, a Debreceni Könyvkötő és Dobozkészítő Kisiparosok Szövetkezetét 1952-ben alapították, a rendszerváltást követően részvénytársasággá alakult át, 1998 óta pedig nyilvánosan működő részvénytársaságként működik. Az alapítás óta a vállalat tevékenysége folyamatosan változott és egyre inkább a csomagolóeszközök gyártása felé orientálódott. A vállalat fontos terméke az ofszetnyomtatással, stancolással és ragasztással készült faltkarton doboz, jelenleg a Kartonpack Magyarország egyik legjelentősebb csomagolóanyag-gyártó vállalata, amelynek árbevétele az elmúlt években jellemzően 2 milliárd forint körüli alakult, a társaság adózott eredmény szinten is nyereségesen működik.

Mi történik a Kartonpacknál?

Léphet a felügyelet?

A társaság részvényeinek közel 62 százaléka a Britton Capital & Consulting Kft. tulajdonában van, megkeresésünkre Dióslaki Gábor, a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetségének (TEBÉSZ) elnöke elmondta, hogy a Kerék Csabához köthető cégről a bíróság korábban kimondta, hogy a cég a Kartonpack részvényeit lopott pénzből vásárolta, ezért a magyar állam a részvényeket 2017-ben elkobozta, és Kerék Csabát eltiltották a cégvezetéstől. A Kulcsár-ügy jogerősen elítélt másodrendű vádlottja, Kerék Csaba azonban további egy éven át szerepelt a cégjegyzékben, mindemellett a Kartonpack részvényeket az állam nem vonta el, hanem a bírósági végrehajtó zárolást rendelt el a részvényekre.Dióslaki elmondta, hogy Kerék Csaba és a hozzá köthető üzleti kör továbbra is szeretné fenntartani az irányítást a társaság felett, és ennek érdekében a részvény árfolyamának manipulálásától sem riadnak vissza. A TEBÉSZ szerint az árfolyam- manipulálás hátterében az állhat, hogy a bírósági végrehajtó ne tudja eladni a céget, mivel ha nincs új tulajdonos, addig a kontroll Kerék Csabáék kezében maradhat.Dióslaki Gábor szerint az árfolyam manipulálása 2017 novemberében indulhatott el, és a Kartonpack részvényeinek januári szárnyalásával, az elmúlt hetekben teljesedhetett ki. A TEBÉSZ elnöke szerint mindezt az indokolhatja, hogy ne lehessen a valós értékén eladni a céget, mivel a jelenlegi árfolyamon a cég közel 18 milliárd forintot ér, ami a Kartonpack működése és növekedési kilátásai alapján racionálisan nem megindokolható.Amennyiben valóban tiltott árfolyambefolyásolás történik, abban az esetben a Magyar Nemzeti Banknak kellene ezt kivizsgálnia. Dióslaki Gábor felidézte, hogy 2017 folyamán a Kartonpack részvényei esetében egyszer már felmerült az árfolyam manipuláció lehetősége, a felügyelet azonban akkor nem indított vizsgálatot. A vizsgálat elmaradásával kapcsolatban Dióslaki Gábor kiemelte, hogy piaci pletykák szerint Kerék Csaba a Kulcsár-üggyel összefüggésben korábban többször is beszélt arról, hogy politikai kapcsolatokkal rendelkezik, így a felügyeleti vizsgálat számára nem jelent problémát.Dióslaki Gábor mindemellett bízik abban, hogy a Magyar Nemzeti Bank lépni fog, kivizsgálja az ügyet, és megállapítja, hogy kik manipulálták a Kartonpack árfolyamát. A Tebész már ezen a héten, legkésőbb a jövő hét folyamán közérdekű bejelentést kíván tenni a Magyar Nemzeti Banknál, az árfolyam esetleges befolyásolása miatt, mivel Dióslaki Gábor információi szerint nagy valószínűséggel a cég vezetésétől eltiltott Kerék Csabához köthető üzleti kör állhat az árfolyam manipulálása mögött.Az árfolyam feltornászása részben azért is lehet érdeke ennek az üzleti körnek, mivel, ha a bírósági végrehajtó a jelenlegi árfolyamon nem lenne képes eladni a részvényeket, addig új befektető hiányában továbbra is jelenlegi tulajdonosok irányítanák a céget, és minél magasabb az árfolyam, a részvények eladásának annál kisebb a valószínűsége Dióslaki szerint, mivel ennyi pénzt racionális befektető nem fizetne ki a Kartonpackért.Dióslaki Gábor arra számít, hogy a TEBÉSZ által a Kartonpackkal szemben korábban indított perekben végül jogerős döntés születik majd, a TEBÉSZ korábban 6 pert indított a Kartonpackkal szemben, amiből hármat meg is nyert már. Dióslaki Gábor várakozásai szerint a bíróság a társaság közgyűlési határozatait előbb-utóbb hatályon kívül helyezi, tehát a vállalat új igazgatósági tagjainak kinevezése visszamenőleges hatállyal érvénytelen, és ezt követően olyan személyek kerülhetnek majd a Kartonpack igazgatóságába, akik Kerék Csaba helyett már a társaság érdekeit tartják majd szem előtt.