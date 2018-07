Mi történt a benzin- és dízelárakkal? A forint és az adóemelések állnak a háttérben

Annak idején az energiahordozó szűk egy év alatt drágult a jelenlegihez hasonló szintről 140 dollár fölé, hogy aztán még 2008 vége előtt több mint 100 dollárt zuhanjon az árfolyam. A 140 dollár fölötti olajárfolyam hatása Magyarországon 315 forint fölötti benzin- és 335 forint fölötti gázolaj átlagárakban realizálódott. Most, amikor az olaj világpiaci ára körülbelül fele az akkorinak, az átlagos hazai benzinár 392 forint, míg a gázolajért literéért 400 forintot kérnek a kutakon.

Míg tehát az elmúlt tíz évben - nagy kilengésekkel - az olaj árfolyama közel 50 százalékkal, mintegy 70 dollárral csökkent napjainkig, addig a dollár/forint árfolyam csaknem 90 százalékkal, megközelítőleg 130 forinttal emelkedett

A magyarázatot nagyrészt a forint dollárral szembeni azóta történt jelentős gyengülése, valamint a köztes időben Magyarországon végrehajtott áfa- és jövedékiadó-emelések jelentik. Az üzemanyagok további összetevői - az egyébként titkos kis- és nagykereskedelmi árrések, valamint kőolaj-készletezési díj - jellemzően jóval szűkebb határok között változnak, és változtak még ilyen időtávon is, különösen az üzemanyag-kiskereskedelmi piaci verseny fokozódására tekintettel.Napjainkban a magyarországi benzinkúti árak nagy részét az adók teszik ki. A benzinár 21 százalékát teszi ki a forgalmi adó (jelenleg 87,5 forint), közel 30 százalékát pedig a 120 forintos jövedéki áfa. A mintegy 1 százaléknyi kőolaj-készletezési díj mellett az ár magába foglalja az összesen körülbelül 15-25 forintos kis- és nagykereskedelmi árrést is. Vagyis 1 liter benzin árának a közvetlenül az olajárral összefüggő része mindössze 160 forint körül lehet jelenleg, 392 forintos átlagos benzinárral számolva. Az olajár ezt a részt sem teljesen közvetlenül határozza meg, hanem a finomított termékek nemzetközi piaci jegyzésén keresztül, de ezek többnyire szorosan lekövetik az olajárakat. (Az arányok hozzávetőlegesen érvényesek a gázolajárra is, jelentősebb eltérés a jövedéki adó terén mutatkozik, ami a dízel esetében jelenleg 110 forint.)A benzinár olajár-komponensét nem csak az energiahordozó - aktuálisan körülbelül 73 dollár körüli (Brent) árfolyama - , de a dollár forinthoz viszonyított árfolyamának változása is éppen ugyanakkora mértékben befolyásolja, mivel az a dollár alapon elszámolt olajárból számolható vissza. Míg 2008 júliusában, a 143 dollár körüli olajárak idején a dollár forinttal szembeni árfolyama 150 forint alá csökkent, az elmúlt két hétben a dollár árfolyama 275 és 280 forint között alakult., miközben a zöldhasú például az euróval szemben jelentősen gyengült (a pillanatnyi árfolyamokkal kalkulálva). A dollár forinttal szembeni erősödése tehát messze meghaladta az időközben végbement olajárcsökkenést, ez pedig egyben azt is jelenti, hogy a hazai üzemanyagárak olajár komponense ma magasabb, mint a tíz évvel ezelőtt rekord, a maiakat közel kétszeresen meghaladó olajárak idején. A mai, körülbelül 160 forintos értékkel szemben úgy 130-140 forint körül alakulhatott ez a tétel.

csak az adók emelése közel 50 forinttal részesül a jelenlegi benzinkúti árakból.

De a mai, átlagosan körülbelül 65- közel 80 forinttal magasabb üzemanyagárakat az is magyarázza, hogy közben az erre a komponensre rárakodó egyéb tételek is érdemben nőttek. 2008 júliusában a jövedéki adó a benzin esetében 103,5, a gázolaj esetében 85 forint volt, az üzemanyagok minden más komponensre rakódó áfája pedig 20 százalék volt. Ma a benzin jövedéki adója valamivel több mint 120, a gázolajé 110 forint körül van, az áfa mértéke 27 százalék. A benzin példájánál maradva, a jövedéki adó időközbeni emelése további mintegy 17, az áfáé 30 forintot rakott az árakra, vagyisA 2012 első félévében 450 forint körül tetőző hazai üzemanyagárakat az ismételten 120 dollár fölé emelkedő olajár, valamint a 210-230 forint közötti dollár-árfolyam indokolta. A magyarországi benzin- és gázolajárakat már akkor a jelenlegivel megegyező, 120, illetve 110 forintos jövedéki adó, valamint 27 százalékos áfa terhelte.

Az üzemanyagok idei drágulása szintén egyértelműen az olaj- és dollár/forint-árfolyam emelkedéséből ered. Az olajár emelkedése általában a dollár gyengülésével jár együtt, ez a törvényszerűség azonban idén több ok miatt is megbomlott, ami a forint gyengélkedése miatt itthon még szembetűnőbb volt. A Brent árfolyama az év elejéhez mérten még úgy is 10 százalék körüli pluszban van, hogy a májusban elért, majd júniusban és júliusban ismét megközelített 80 dolláros szinthez képest nagyot gyengült. A forint a dollárral szemben hasonló mértékben gyengült, e két folyamat - amely egyenként körülbelül 5-5 százalékkal emeli a hazai üzemanyagárakat - , de különösen az utóbbi pedig már meg is magyarázza, hogy miért kerül ennyibe a benzin és a gázolaj Magyarországon.