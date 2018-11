Michelin-csillag és munkaerőhiány: a vállalkozó nagykövetek is keresik a megoldást - Videó

Nincs még egy ilyen szakma, ami ennyire a humán erőforrásnak van kitéve

De hogy ne kedvetlenítsék el a dolgozókat, az első meetingen, mindenkinek csak a vele kapcsolatos pozitívumokat emelték ki, vagyis mindenkit megdicsértek. Ennek az lett az eredménye, hogy mindenki kiemelkedően teljesített, mert érezték, hogy megbecsülik a munkájukat.

TÁMOGATOTT TARTALOM Az OTP Business Nagykövet Program médiatámogatója a Portfolio Csoport.

A 2018 őszén indult program azzal a céllal jött létre, hogy a pénzintézet ügyfeleivel közösen tekintse át az aktuális piaci folyamatokat, így jobban megismerve a vállalkozók igényeit, problémáit, hogy a későbbiekben ezekhez igazíthassa, finomíthassa szolgáltatásait. A vállalkozások pedig ezzel aktívan alakíthatják a banki folyamatokat, de egymástól és a meghívott előadóktól is tanulhatnak. A novemberi rendezvény sztárvendégeivoltak, előbbi hamar rá is tapintott az egyik legégetőbb, majd minden vállalkozást érintő problémára:- mondta a sztárséf, és bár a cégvezetők a legkülönfélébb szektorokból érkeztek, át tudták érezni a helyzetet.Ez a kiscsoportos workshopok során még egyértelműbbé vált, ahol bár az elismerések és díjak szerepének megvitatása volt napirenden, hamar a munkaerőhiányra, az alkalmazottak "vadászására" és megtartására terelődött a beszélgetés, illetve arra, hogyan lehet a legtöbbet kihozni egy alkalmazottból.Egy informatikai cég vezetői például arról számoltak be, hogy a cég és a létszám növekedésével eljutottak oda, hogy rendszeres havi értékelő meetingeket kellett bevezetniük, miután már nem láttak rá szervezetük minden tagjára.Egy másik cég példájából azonban az is kiderült, hogy nem mindig eredményes a "jófejkedés". Egy kisebb biotechnológia cégnél például olyan nehéz szakképzett munkavállalót találni, hogy az állásinterjúk gyakorlatilag megfordultak, már nem a jelölt győzködi a céget a megfelelőségéről, hanem a cég igyekszik eladni magát, hogy ott érdemes dolgozni. Ennek azonban az lett a hátránya, hogy sok új kolléga felmondott, amikor valamit nem megfelelően végzett el vagy hibázott és kiderült, hogy a "jófej főnök" bizony számon is tud kérni.Egy specialty kávézókat üzemeltető cég ügyvezetője pedig arról számolt be, hogy náluk már úgy hívják be interjúra a jelölteket, hogy egyből ott is maradnak próbanapra, hogy kiderüljön az alkalmasságuk. "A legijesztőbb az, hogy az országban működő 130 specilaty kávézóból 80-ban a mi egykori alkalmazottainkkal találkozom, akiket vagy átcsábították, vagy mi küldtük el őket, mert nem voltak alkalmasak." A csoportos beszélgetésen résztvevők nemcsak tapasztalatokat tudtak cserélni, de konkrét javaslatokat is adtak egymásnak a különböző problémák orvoslására, és a networking a workshop után is folytatódott.