Micsoda erő szabadult el: az OTP soha nem látott szinteken jár

OTP

Az OTP árfolyama hónapokon keresztül oldalazott a 11 120 és a 11 970 forintos sávban, majd március elején rövid időre sikerül fölfelé kitörnie belőle. Az első próbálkozás ugyan meghiúsult, de rövid erőgyűjtést követően hétfőn már sikerült az árfolyamnak a 11 970 forintos szint felett zárnia. Egy rövid visszatesztelést követően pedig erőteljes emelkedő napokat láthattunk csütörtökön és pénteken, amelynek köszönhetően az OTP árfolyama történelmi csúcsán zárta a hetet. A pozitív technikai képet erősíti az MACD indikátor is, amely már korábban vételi jelzést adott és az RSI indikátor sem mutat túlvett állapotot egyelőre. Gyakorlatilag szabad az út az árfolyam erősödése előtt, míg alulról a 12 000 forintos szint környéke már erős támaszt jelent.

Mol

Az olajcég papírjai tavaly május óta haladnak felfelé az emelkedő trendcsatornában, a Mol árfolyama a 3300 forintos szint felett többször is járt, azonban a részvény egyelőre nem volt képes tesztelni a 2017. novemberi, 3350 forintos csúcsát. A pozitív technikai képet erősíti, hogy a vállalat árfolyama stabilan az 50-napos mozgóátlag felett tartózkodik, illetve az elmúlt időszakban többször pattanni tudott róla. Érdemes ugyanakkor az MACD-re is figyelni, az indikátor ugyanis "bearish" divergenciát jelez, egyre magasabb árfolyamok mellett egyre alacsonyabb értékeket vesz fel, amely akár az árfolyam esésének előjele is lehet. Mindezek alapján elmondható, hogy nagyon érdemes lesz figyelni a Mol árfolyamát, hogy merre is mozdul el a következő napokban, hetekben, a további érdemi erősödéshez elengedhetetlen a 3350 forintos szint leküzdése. Alulról a 3250 forintos szint környéke, amelynek közelében az 50-napos mozgóátlag és az emelkedő trendcsatorna alja húzódik, erős támaszt jelent.

Richter

A gyógyszergyártó árfolyama tavaly júniustól február elejéig egy emelkedő trendcsatornában haladt felfelé, majd a Richter negyedik negyedéves, összességében csalódást okozó gyorsjelentése után az árfolyam lefelé tört ki a csatornából, az árfolyam még visszatesztelte a csatorna alsó trendvonalát, majd a Richter ezt követően ismét lefordult. Bár a részvény február második felében ismét emelkedéssel próbálkozott meg, a 23,6 százalékos Fibonacci szint jelentette ellenállást már nem sikerült megtesztelnie a papírnak. Ezt követően a részvény ismét lefelé vette az irányt, 9-napos mozgóátlag letörése után az árfolyam a 38,2 százalékos Fibonacci szintet is letörte, majd rövid időre az 50 százalékos Fibonacci szint alá is benézett. A múltban nagyon erős támaszként funkcionáló 5200 forintos szint környéke viszont egyelőre sikeresen gátat szabott az esésnek. Érdemes figyelni az MACD-re is, amely az eladási pozíciók zárására adott jelzést. Amennyiben az árfolyamnak sikerül fordulnia, első körben elérhetővé válhat az 5 440 forintos szint környéke. Abban az esetben viszont, ha folytatódik az esés, a következő megállót a lélektani 5000 forintos szint és a 61,8 százalékos Fibonacci szint (5080 forintnál) által közrefogott zóna jelentheti majd.

Magyar Telekom

Bár a Magyar Telekom árfolyama tavaly októbertől február elejéig több mint 20 százalékot erősödött, a részvény lendülete azonban az elmúlt hetek folyamán alábbhagyott, az árfolyam mostanáig nem tudta leküzdeni 61,8 százalékos Fibonacci szint jelentette ellenállást, 473 forintnál. Érdemes figyelni a távközlési papírnál is arra, hogy az MACD "bearish" divergenciát jelez, vagyis egyre magasabb árfolyamok mellett egyre alacsonyabb értékeket vesz fel az indikátor, amely akár az árfolyam esésének előjele is lehet. Szintén árulkodó jel lehet az is, hogy árfolyam napok óta erősen tapad a 473 forintos szinthez, áttörni ugyanakkor nem tudja. Amennyiben csak erőgyűjtésről van szó és az árfolyam végül áttöri ezt a fontos szintet, akkor hamar elérhetővé válhat a 484 forint környéke. Amennyiben viszont lefordul innen az árfolyam, a február közepén kialakított mélypont, vagyis a 457 forintos szint jelenthet erős támaszt.