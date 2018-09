Micsoda meglepetés: SUV-ot készít a Ferrari is

15 új modellt dobna piacra a következő években a Ferrari, köztük hibrid autókat, egy SUV-ot és különleges, kis sorozatban gyártott modelleket is. Önvezető autóval nem tervez a Ferrari. A SUV-ot 2022-ben dobhatják piacra, neve Purosangue, magyarul telivér, ez a modell azért fontos, mert ez járulhat hozzá a Ferrari-eladások jelentős növekedéséhez, és ez lehet az az autó, amivel meghódíthatja a márka a gazdag kínaiakat. Az új SUV-ról a vállalat vezérigazgatója, Louis Camilleri azt mondta, először nem szerette az ötletet, de az első látványterveket látva teljes mellszélességgel támogatja az új autó gyártását.Idén több mint 9 ezer autót ad el a Ferrari, és bár folyamatos növekedéssel számolnak, pontos tervet a következő évekre nem tett közzé a cég. A Ferrari előrejelzései szerint 2022-re a hibrid modellek a teljes kínálat 60 százalékát adnák, az autók több mint fele sportautó lesz.A mai eseményen bemutatták a Monza SP1 és SP2 nevű egy- és kétüléses sportautókat, a kis sorozatban készülő autók is hozzájárulhatnak a bevételek és a profit növekedéséhez.A júliusban hirtelen elhunyt Sergio Marchionne 2022-re 2 milliárd eurós célt tűzött ki, az új vezér, Louis Camilleri viszont azt célozta meg, 1,8-2 milliárd euró profitot érjen el a Ferrari, a cél összességében az, hogy a Ferrari profitját megduplázzák 2022-re. Ezt úgy érnék el, hogy közben felpörgetnék a beruházásokat is, új modellek kifejlesztésére, a hibrid technológiára való átállásra, összességében az egyre szigorúbb károsanyag kibocsátási szabályoknak való megfelelésre 3,6 milliárd eurót költenének a következő években.A Ferrari részvényárfolyama heves mozgások után ma több mint 3 százalékot emelkedett.