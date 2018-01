Mielőtt magával rántotta volna, megszabadult az atomcégtől a Toshiba

Az egyesült államokbeli székhelyű Westinghouse tavaly márciusban folyamodott csődvédelemért, az egység által felhalmozott veszteségek pedig már a Toshiba egészére nézve is olyan mértékű terhet jelentettek, hogy az a konglomerátum működését is veszélyeztette. A veszteségek kezelése érdekében a japán óriás az utóbbi időben olyan kulcsfontosságú eszközeit is értékesítette, mint például az egyébként jól működő memóriachip-gyártó üzletág.A kanadai vevő, a Brookfield Business Partners a torontói Brookfield eszközkezelő magántőkealap divíziója. A társaság az energia- és építőipar mellett feldolgozóipari beruházásokkal rendelkezik, 15,9 milliárd dolláros eszközértékkel.A Brookfield tranzakció kapcsán kiadott közleményében a Westinghouse erős piaci pozícióját hangsúlyozza "mint az atomerőművek legnagyobb globális szolgáltatója", amely profitja zömét hosszú távú szerződések alapján nyújtott szolgáltatásokból realizálja. Az akvizícióról egyelőre szándéknyilatkozatot írt alá a Brookfield.A Toshiba még 2006-ban szerezte meg a Westinghouse-t több mint 5 milliárd forintért. A nukleáris energia kilátásai azonban a következő években jelentősen romlottak, egyebek mellett a megújuló energiaforrások előretörése, a fukusimai nukleáris katasztrófa, illetve a tengerentúli projektek költségtúllépései és egyéb problémái miatt. Mindennek következtében a japán társaság összességében 6,3 milliárd dolláros leírásokra kényszerült.Az előző hónapban a Toshiba bejelentette a NuGen nevű, atomerőművi tervezéssel foglalkozó egysége eladását is, amelyet várhatóan a dél-koreai Kepco közműcég akvirálhat.