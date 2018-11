Miért akarja titkolni az Apple, hogy hány iPhone-t ad el?

ezek kevéssé releváns számok manapság, mint a múltban voltak, a termékportfolió szélesedésének köszönhetően.

Az iPhone-üzlet nyereségesebb, mint valaha, de úgy tűnik, hogy az értékesítések elérték a csúcsot, az okostelefon értékesítései már stagnáltak az előző év azonos időszakához képest. A menedzsment azon dolgozik, hogy a cégről alkotott képet átalakítsa, hogy a befektetők ne úgy gondoljanak a vállalatra, mint az iPhone gyártójára.Az elmúlt negyedévekben az iPhone-eladások már inkább stagnáltak, minimálisan tudtak csak emelkedni a harmadik negyedévben is (év/év alapon). Viszont a drágább modelleknek köszönhetően a bevételek és a profit még mindig növekszik és az látszik, hogy a rajongók még a drágább iPhone-okat is megveszik, mert hiába nőtt az átlagos eladási ár 28 százalékkal, az eladásokban ez nem okozott visszaesést.Ennek fényében az, hogy a cég többé nem akar részletes eladási statisztikákat közölni, azt a látszatot kelti elemzők szerint, hogy a társaság titkolózni akar. A Bank of America Merrill Lynch elemzője le is minősítette az Apple részvényeit a gyorsjelentés után, a Jefferies elemzője pedig kifejtette véleményét, miszerint az Apple-nek biztos "valami titkolnivalója van." A Wedbush elemzője azt emelte ki, hogy ezzel nagyban sérül a transzparencia a cégnél, mert eddig az értékesítési adat egy fontos mutató volt, amit szorosan követtek a befektetők.A negyedéves eredményeket bemutató konferenciahíváson az Apple pénzügyi igazgatója, Luca Maestri azzal indokolta az értékesítési számok elhagyását, hogyTény, hogy az árazás tekintetében nagyon széles a skála, lehet venni iPhone 449 dollárért és 1449 dollárért is. És ott van a szolgáltatások üzletág, ami egyre nagyobb súlyra tesz szert a bevételekben és amit szintén nem türköz az iPhone-eladások alakulása.