Miért ennyire optimisták a Masterplast vezetői?

Tervek

A Masterplast menedzsmentje 2021-ig adott eredmény előrejelzést, amiben éves bontásban megadták a legfontosabb sarokszámokat, a várható bevételt, EBITDA-t és adózott eredményt. A tervezés nem felülről történt, hanem központi direktívák nélkül minden egyes sales egységgel a termékeket átbeszélve kvázi alulról építkezve alakultak ki a csoportszintű számok, amelyeknek a teljesítése Tibor Dávid szerint kellő kihívást jelent, de nincsenek a számok mögött olyan álomszerű dolgok, amelyeknek a hátterét nem támasztanák alá piaci trendek.Az árbevétel a tavalyi 89,3 millió euróról 2021-re 124 millió euróra emelkedhet, vagyis éves átlagban közel 10 százalékkal nőhet a vállalat bevétele. Az EBITDA-ban még nagyobb lehet a növekedés, ott a tavalyi 4,9 millió euróról 9,5 millió euróra emelkedhet az eredmény, vagyis éves átlagban több mint 23 százalék lehet a bővülés, amit részben az okoz, hogy a bevételek növekedését nem követi ugyanolyan mértékben a költségek emelkedése, és a gyártáshatékonyság is javulni fog, ráadásul ezt úgy kalkulálta a menedzsment, hogy a termékeken elért marzsok stagnálásával, néhány esetben csökkenésével számolt. Az EBITDA-hányad a tavalyi 5,5 százalékról 2021-re 7,7 százalékra javulhat, ami építőanyaggyártó és nagykereskedelmi működést figyelembe véve magasnak számít. Az adózott eredmény a 2017-es 2,7 millió euróról 6 millió euróra ugorhat 2021-re, itt a menedzsment nem számolt érdemi deviza veszteséggel/nyereséggel.

Forrás: Masterplast

Miért optimista a menedzsment?

Amennyiben nem következik be érdemi romlás a vállalat működési környezetében, akkor a mostani szervezet tudja teljesíteni ezt az eredményt.Az építőipari ciklus rendkívül hosszú. A magyarországi építőipari boom első fázisában látható volt, hogy a Masterplast termékei iránti igény nem emelkedett érdemben és a vállalat számain sem látszott az építőipari fellendülés. Ennek az az oka, hogy a Masterplast legnagyobb termékcsoportja a homlokzati hőszigetelőrendszerek, amiknek a beépítése az építkezés befejezése előtti egyik utolsó fázisban történik meg, a második legfontosabb termékcsoport, a tetőszigetelő rendszerek beépítésére pedig egy épület készültségének 60-70 százalékos szintjénél kerül sor, de a belső gipszkarton-rendszerek, mennyezeti termékek is az építkezések utolsó fázisában kerülnek be az épületekbe. Abban az esetben, ha a következő években gazdasági lassulás jönne is, az az építőipari trendeket alapvetően nem befolyásolja. Különösképpen Magyarországon nem, ahol a kormányzati döntések - például az 5 százalékos lakásáfa hatályának kiterjesztése - biztos talajt adtak a hazai építőiparnak a következő évekre. Nem csak Magyarországon, de a régióban is azt látja a Masterplast menedzsmentje, hogy a már megkezdett projektek alapján a következő 2-3 évben pozitív az iparági környezet.A szigorodó környezetvédelmi normák, energetikai előírások miatt a hőszigetelési szempontok is felértékelődnek, ezeknek a szabályozói környezetbe való folyamatos beépülése állandó piacbővülést hoz a Masterplastnak. Az alkalmazott homlokzati hőszigetelési vastagság Magyarországon már megközelíti a 10 centimétert, ez 5-6 éve még csak 5-6 centiméter volt, vagyis közelítünk a nyugat-európai 15 centiméter körüli átlaghoz, várhatóan ebbe az irányba mozdul tovább a piac, ráadásul a drágább és jobb hőszigetelésű, grafitos termékek irányába mozdul el a piac. A magyar piacon egyértelműen ez a trend, de látszik az elmozdulás a nem uniós országokban, például Szerbiában és Ukrajnában is, ahol az uniós energetikai normák irányába orientálódnak. Ezek a trendek azért kedvezőek a Masterplastnak, mert a következő években azonos területű ingatlanbeépítés mellett is nagyobb volumenű homlokzati szigetelőanyag-igény jelentkezik.A lakásfelújítási piacon látható volumenbővülést is részben az energetikai szabályoknak való megfelelés hajtja, és amit eddig lehet tudni az új CSOK-támogatásokról, azoknak az elsődleges kedvezményezettjei a vidéki családi házak lesznek, ami azért jó hír a vállalatnak, mert azoknál jellemzően Masterplast-típusú termékeket használnak, nagyobb arányban, mint például a budapesti lakópark beruházásoknál.A Masterplast árbevétele 2008-ban már volt 100 millió euró felett, azóta célja volt a vállalatnak, hogy az akkori értékesítési struktúrát ne építse vissza, a cél az, hogy a mostani hálózattal, jelentős létszámnövekedés nélkül nőjön a bevétel ismét 100 millió euró fölé, ami a marzsok javulását hozhatja.A növekedés nagy része idén Magyarországról származott, itt a menedzsment alapvetően optimista a következő 3 évre, részben a kedvezményes lakásáfa kiterjesztése és az új CSOK-szabályozás miatt az építőipari konjunktúra folytatódhat. A Masterplast arra készül, hogy azokat a szolgáltatásokat erősíti, amelyek felértékelődtek a konjunktúra idején, itt például arra kell gondolni, hogy a vállalat a saját járműveivel vállal pontos kiszállítást, akár kis mennyiségben is, jelentős raktárkészletről, minimális várakozási idővel, ez a rendkívül kiélezett iparági helyzetben kiemelten fontos az ügyfeleknek. A fejlesztések online irányba is folynak, nem csak Magyarországon, de a régióban is tervezik egy websales támogató rendszer kiépítését, ami fontos szerepet tölthet be a jövő építőanyag kereskedelmében. Itt a kihívást egyébként nem a rendszer felépítése, a webes felület megtervezése jelenti, hanem olyan partnerek megtalálása, akik nagy pontossággal ki tudják szállítani az online megrendelt építőipari termékeket.A következő 2-3 évben az egyik legdinamikusabban növekvő szegmens az export tevékenység lehet, ami jellemzően nyugat- és dél-európai exportot jelent. A legnagyobb exportpiac Olaszország, de folyamatosan nő a németországi és a nagy-britanniai jelenlét. A szabadkai gyárban a minőség, a pontosság és a hatékonyság, valamint a specializálódási kompetencia is erősödött, ami azt jelenti, hogy a Masterplast képes lesz a nyugat-európai piaci igényeket a szabadkai bérszinttel kielégíteni, ez összességében a bevételek és a marzsok emelkedését is eredményezheti.Az elmúlt évek vezetői döntéseinek eredményeként fókuszálttá vált a termékstruktúra, kevesebb termékkörben igyekszik jobb minőségű termékeket nyújtani a vállalat.A Masterplastnál cél az, hogy az építőipartól való függőséget csökkentsék, ebben nagy szerepe van a káli beruházásnak, amellyel a klasszikus építőipari habokon kívül speciális építőipari habokat is elő tudnak majd állítani, és a csomagolóipar számára az eddigiekhez képest nem csak minőségben lép előre a Masterplast, de új termékszegmensekben is megjelenhet. Cél az, hogy a többi termelőegységben (polisztirol, eps, üvegszövet) is megtalálják azokat az ipari típusú partnereket, akik segítenek az építőipartól való függőség csökkentésében.A leányvállalati struktúra is letisztult, jelenleg 8 országban van jelen a Masterplast, ezekben az országokban magas a piaci részesedése és mély a beágyazottsága a vállalatnak, amely nem tervezi új leányvállalatok létrehozását. Ezekben az országokban jelentős növekedési lehetőségeket lát a társaság, különösen a 3 legnagyobban (Lengyelország, Ukrajna, Románia). Szerbiában és Macedóniában az európai uniós konvergencia hozhat növekedést, Horvátországban a turisztikai beruházások húzhatják az iparágat, Magyarországon és Szlovákiában pedig jelentős az építőipari konjunktúra. Ukrajnában, ami biztos, az a bizonytalanság, de a Masterplast haszonélvezője volt annak, hogy helyben értékesítő, és nem gyártó cég, így ugyanis rugalmasan tud alkalmazkodni a gyorsan változó piaci igényekhez.

Forrás: Masterplast

Kockázatok

Tőkepiaci stratégia

A munkaerőpiac továbbra is rendkívül feszített, a Masterplast vezetése szerint ez a következő években is így marad. Ebből a szempontból utólag visszanézve jó döntés volt a szabadkai üzem megnyitása, akkor még nem látszott, hogy például a magyar vagy a szlovák, román építőipari helyzet ennyire feszített lesz. Szerbiában is emelkednek a bérköltségek, de alacsony bázisból, így továbbra is mérsékelt béröltségek mellett tud gyártani Szabadkán a Masterplast, relatíve olcsón tud megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerőt alkalmazni a vállalat, ami Magyarországon nem állna rendelkezésre.A további beruházásokról a februári igazgatótanácsi ülésen dönt majd a vállalat vezetése. Az eddig végrehajtott fejlesztések megadják a 2019-2020-as évek bevétel- és profitnövekedésének a hátterét, de már jövőre eljön az idő olyan fejlesztések elindításához, amelyek a 2021-től javítják a növekedést és a profitabilitást. A folyamatos kibocsátás-növekedést gépcserékkel és létszámcsökkentéssel járó automatizálással oldja meg a vállalat.Arra a kérdésünkre, hogy az építőipari konjunktúra hogyan hatott a kapacitásokra, nem alakultak-e ki túlkapacitások, Tibor Dávid elmondta, hogy az üvegszövet gyártásban a legutóbbi, szabadkai kapacitásbővítéssel a Masterplast Európa harmadik, a világ ötödik legnagyobb kapacitású gyártója, ebben a termékcsoportban a Masterplast nem lát iparági szinten túlkapacitásokat. A tetőfólia piacon az elmúlt években nem volt olyan nagyságrendű beruházás Európában, hogy túlzott kapacitások épüljenek ki, a homlokzati hőszigetelő rendszerek piacán már összetettebb a kép, ott azért nem volt annyi beruházás, mert a 2008-as válság előtti években komolyabb beruházásokat hajtottak végre az iparág vezető vállalatai, amelyek mostanra már meg tudták tölteni a kapacitásaikat, de az elmúlt időszakban nem fejlesztettek érdemben. Összességében nem lát a menedzsment olyan túlkapacitásokat, amelyek egy esetleges piaci visszaesésben a marzsok drasztikus csökkenését okozhatná.Egy rémálom szcenárió van, az a 2008-as világválság megismétlődése, ami erősen érintené az építőipart, így hatással lenne a működésünkre is. Ettől azonban egyelőre nem tartunk, de a világgazdaság lassulásával számolunk, azonban nem gondoljuk azt, hogy az az építőipar alapos visszaesését okozná, mondta el kérdésünkre Tibor Dávid. Ehhez Nádasi Róbert hozzátette, az egyik legfontosabb piacuk, Magyarország sokkal erősebb gazdasági helyzetben van, mint volt például a 2008-as válság előtt, így az esetleges sokkhatás is kisebb lenne, a lakosság és a vállalatok eladósodottsága is alacsonyabb, mint egy évtizede, ez is mérsékelné a negatív hatásokat. Másrészt a devizák mozgása is a korábbinál kevésbé hatna a Masterplastra, mivel a leányvállalatok nagy részénél euróban történik az elszámolás, euróban szereznek be alapanyagokat és euróban is értékesítenek. Az ukrán hrivnyát továbbra sem lehet fedezni, ott a devizakockázatot a vállalat a megfelelő üzleti magatartással, például rövid fizetési határidőkkel kezeli. Ács Gábor arról beszélt, hogy nem hisz abban a menedzsment, hogy az elmúlt években látott jó időszak örökké tart, ezért lépéseket tesznek azért, hogy felkészüljenek az iparági környezet változására, például a szervezeti struktúra erősítésével.A két alapító tulajdonos, Tibor Dávid és Ács Gábor jelenleg 60 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, mellettük a Videoton vezetői, Sinkó Ottó és Lakatos Péter, valamint az OTP Alapkezelő rendelkezik 5 százaléknál nagyobb tulajdoni hányaddal, a közkézhányad közel 28 százalék. Utóbbival kapcsolatban a cél továbbra is az, hogy növekedjen, a két nagytulajdonos továbbra is elkötelezett amellett, hogy a tulajdoni hányaduk 50 százalékra csökkenjen, ami egyrészt a nagytulajdonosok részvényeladásával, de tőkeemeléssel is megvalósulhat, utóbbira például akkor kerülhet sor, ha a Masterplast akvizíciót hajt végre, aminek a lehetőségét egyébként vizsgálja a menedzsment.A BUX-kosárba kerülés is távlati cél, de ezt egyelőre még nem tűzte ki konkrétan a menedzsment, ehhez egyrészt az árfolyam emelkedése, másrészt a nagytulajdonosok részesedésének csökkenése is szükséges, a free float alapú piaci kapitalizációnak jóval magasabbnak kellene lennie a BUX-ba kerülés kritériumának teljesítéséhez.A menedzsment osztalék-előrejelzést is adott, aminél fontos kritérium, hogy az adózott eredmény legalább 50 százalékát a szeretné benne hagyni a vállalatban, vagyis az éves eredmény legfeljebb fele fizethető ki osztalékként. Legfeljebb, hiszen, ha beruházási vagy akvizíciós igény/lehetőség merül fel, akkor 50 százaléknál alacsonyabb is lehet az osztalékkifizetési hányad, Tibor Dávid szerint viszont a beruházási tervek 50 százalékos osztalékhányad mellett teljesíthetők.Az előrejelzés alapján a 2018-as osztalék részvényenként 34 forint, ezzel és a 610 forintos csütörtöki záróárral számolva 5,6 százalékos osztalékhozam adódik. Ráadásul az osztalék 2021-re akár részvényenként 66 forintig is emelkedhet.

Forrás: Masterplast