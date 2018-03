Miért zuhannak a Mészáros-részvények?

Zuhanás

Nagyot esett az elmúlt napokban a Mészáros-részvények árfolyama, a Konzum, az Opus és az Appeninn is sokat veszített az értékéből, az esés az elmúlt napokban gyorsult be. A Konzum február közepén még 3400 forinton állt, azóta elveszítette értékének közel harmadát, az Opus 700 forint felett is állt február közepén, azóta közel 40 százalékot zuhant, hasonló mozgásokat látunk, mint tavaly, csak ellenkező előjellel, míg akkor megállíthatatlan volt az emelkedés, most ugyanilyen az esés.

Mi lehet az esés oka?