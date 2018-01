Milliárdos kártérítést akaszthatnak a Spotify nyakába

A Wixen Music Publishing vádja szerint a Spotify több ezer, részben Tom Petty, Neil Young és a Doors dalait használja és streameli szabálysértően, mivel semmilyen licenszdíjat vagy kompenzációt nem fizet a dalokért a zenekiadónak. A per legalább 1,6 milliárd dolláros kártérítés miatt indult, a Spotify egyelőre nem kommentálta az esetet.Nem ez az első eset, hogy szerzői jog-sértésbe keveredik a svéd vállalat, tavaly májusban 43 millió dollár kifizetésébe egyezett bele. Akkor is amiatt perelték be, hogy nem fizetett néhány, a felhasználók számára elérhetővé tett zeneszám után jogdíjat.A Spotify idén tervezi, hogy tőzsdére lép, az elmúlt hónapokban piaci értéke mintegy 20%-kal, legalább 19 milliárd dollárra nőtt.