Milliárdos oligarchák lephetik el a német topfocit

A legtöbb profi klubbal szemben a német futballcsapatokat általánosságban a díjfizető tagok irányítják, nem a befektetők. Az ország vezető 36 klubjának képviselője ma találkozik Frankfurtban, hogy egyeztessenek a Bundesliga "50+1"-es szabályáról, amelynek értelmében az anyacégnek a szavazati jogok több mint 50%-át kell birtokolnia. Legutóbb a befektetők nagyobb arányú bevonásáról 2009-ben szavaztak a fociklubok, akkor a 33 klubból csak egy támogatta a szabályok enyhítését, most viszont a Bloomberg felmérése szerint már 16-ra csökkent az ellenállók száma, és ahhoz, hogy felülvizsgálják a szabályt, kétharmados támogatás kell, tehát a jelenlegi 36 csapatból 24-nek kellene megszavaznia a változtatásokat.Még ha a német Bundesligába ömlene is a pénz az oligarchák beengedésével, akik a leginkább ellenzik a változásokat, azok a szurkolók. A német első osztályú futballmeccseken a stadionok átlagosan 90%-os kihasználtsággal bírnak minden héten, így a kluboknak sem mindegy, mit gondolnak a szurkolóik és tagjaik a módosításokról. Márpedig a szurkolók többször is tüntettek már a szabályok megváltoztatása ellen, sőt, külön erre a célra létrehoztak egy oldalt is, amelyet elmondásuk szerint több mint 2800 szurkolói csoport támogat.Johannes Steinger, a német parlament sportbizottságának tagja szerint a német futballnak egyedülálló atmoszférája van a stadionokban és ezt a világ minden országa irigyli. A Bayern a legjobb példa arra, hogy lehetsz úgyis nagyon sikeres, hogy nincs mögötted egy oligarcha - teszi hozzá.A Bayern München mellett csak két másik német klub, a Borussia Dortmund és az FC Schalke van benne a Deloitte által, a bevételek alapján felállított top 20 csapatban, szemben az angol Premier League 10 csapatával. A kisebb bevételek miatt nehezebb a német csapatoknak top játékosokat leszerződtetniük, ráadásul a közvetítési díjak, valamint a Közel-Keletről, Oroszországból és Ázsiából beáramló pénzek is felhajtják a transzferárakat.Az, hogy a Bayern a negyedik legnagyobb bevétellel bíró fociklub a világon, annak köszönhető, hogy szponzorai között tudhatja az Adidast, az Audit és az Allianzot is. Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern München vezérigazgatója egy márciusban adott interjúban arról beszélt, örülne, ha a német futball liga megszabadulna az "50+1"-es szabálytól.Vannak már olyan nagyvállalatok, amelyek igyekeznek kiskapukat találni a szigorú szabályok elkerülésére. A TSV 1860 München jordániai befektetője tavaly adott be a tulajdonosi korlátozások enyhítésére vonatkozó kérvényt a német kartellhivatalhoz, a Red Bull pedig azzal "lázad" a szabályok ellen, hogy saját tagszervezetet alapított, megvásárolta a Leipziget, amelyet a Bundesliga új csillagává varázsolna.A Red Bullon kívül a Bundesliga csak három nagyvállalatnak nézte el a szabályok megszegését, miután azoknak több mint 20 éves kapcsolatuk van az érintett klubokkal. Ilyen a Volkswagen és a Bayer, amelyek a Wolfsburgban és a Bayer Leverkusenben hosszú idő óta 100%-os részesedéssel bírnak. Hasonló kiskapuval élt az SAP milliárdos társalapítója, Dietmar Hopp is a Hoffenheim kapcsán.A legtöbb klubot azonban kötik a tulajdonosi korlátozások, ugyanakkor nagy szükségük lenne friss tőkére, hogy fel tudják venni a harcot a top európai csapatokkal szemben.