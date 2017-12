Milliók életét forgatta fel a szuperpénz, és még nincs vége a hihetetlen sztorinak (TOP10 sztori - 3.)

Idén semmi sem tudta visszafogni a bitcoint

2017 január 1-én a bitcoin árfolyama 960 dollár volt, december 28-án a reggeli órákban már egy darab érme 15 400 dollárt ért a tőzsdéken, ami azt jelenti, hogy egy év leforgása alatt a bitcoin árfolyama - lekörözve az összes fontos devizát, részvényindexet és nyersanyagot - több mint a 16-szorosára emelkedett.

Az első nagyobb mérföldkő elérésére márciusig 3-ig kellett várni a bitcoin életében, mikor is az ára 1250 dollár fölé emelkedett, amivel nem csak, hogy új árfolyamrekordot állított be, de 8 éves fennállása során először ért többet a szuperpénz, mint egy uncia arany.Ekkor már a Visual Capitalist is felfigyelt a bitcoinra, és készítettek egy érdekes ábrát, amely bemutatta, hogy a kriptopénz a 7 dollárcentes megjelenési árfolyamától hogyan jutott el az arannyal való paritásig:Itt nem is állt meg az árfolyam, nyár végére már egészen 5000 ezer dollárig menetelt a szuperpénz, ekkor pedig a piaci kapitalizációja megközelítette a 70 milliárd dollárt. Valószínűleg ez a pár hónap volt, amikor a mainstream médiában is megjelent a bitcoin, a nyár elején még az volt a nagy szám, hogy a Goldman Sachs technikai elemzést készített a szuperpénzről, míg 1-2 hónapra rá a CNBC műsorában nem mással, mint az ismert előadóművésszel (az énekes azért túlzás lenne), Pitbullal beszélgettek a kriptodevizáról. Ő ekkor még óvatosan fogalmazott, elmondta, hogy nincs bitcoinja, mert bár már öt évvel ezelőtt is gondolkodott rajta, nem fektetett bele, mert nem igazán értette, hogy működik.Persze a negatív oldalon is megszaporodtak a vélemények, az egyik legnagyobb visszhangot az keltette, mikor ősszel Jamie Dimont, a JP Morgan legendás vezérét szintén a CNBC egyik konferenciáján kérdezték a bitcoinról , ahol amellett, hogy az egészet csalásnak, és átverésnek nevezte, még azt is odaszúrta, hogy bármelyik trédere, aki Bitcoinnal kereskedik, azonnal ki lesz rúgva, amiért ilyen hülye. Persze a buliból azért ők sem akarnak kimaradni, azóta már a JP Morgan is elérhetővé tette az ügyfelei számára a bitcoint.Dimon kirohanásának meg is lett a hatása, a bitcoin árfolyama akkor közel 10 százalékot szakadt, úgy tűnik JP Morgan-es tréderek százai rohantak likvidálni pozíciójukat, mielőtt Dimon rájönne, és kirúgná őket.

At $160 billion, Bitcoin's market cap just passed GE's.



Yes, that GE:

Founded in 1892

Once the largest company in the world

295,000 employees

$123 billion in revenue$BTC.X $GE pic.twitter.com/XDqjW2l5Ns — Charlie Bilello (@charliebilello) 2017. november 27.

És végül pár érdekes sztori

1 millió dollár lesz a bitcoin! Fogadjunk!

When I predicted Bitcoin at $500,000 by the end of 2020, it used a model that predicted $5,000 at the end of 2017. BTC has accelerated much faster than my model assumptions. I now predict Bircoin at $1 million by the end of 2020. I will still eat my dick if wrong. pic.twitter.com/WVx3E71nyD — John McAfee (@officialmcafee) 2017. november 29.

TOP10 sztori Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztosége idén is összeállította az év legmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.

Gerillamarketing

Innentől kezdve a bitcoin jóval ellenállóbb lett a negatív híreknek is. Október és december között 4300 dollár környékéről egészen 20 ezer dollárig emelkedett az árfolyam, tehát bő két hónap leforgása alatt több mint 4-szeresére (!) emelkedett a bitcoin, a piaci kapitalizációja pedig meghaladta a 300 milliárd dollárt. Persze ez nem fair összehasonlítás, de kontextusba helyezve ez már bőven meghaladta a GE, a Goldman Sachs, a Walt Disney, a Ford, de még a Berkshire Hathaway piaci kapitalizációját is.Még nyár közepén a milliárdos tech guru, John McAfee twitterén közölte követőivel, hogy szerinte őrület az akkori 2000 dollár körüli árfolyam, és elképzelhetetlen, hogy a következő 3 év során ne emelkedjen a bitcoin ára 500 ezer dollárig. Hogy nyomatékosítsa állítását, azt is hozzátette, hogy hajlandó fogadni az igazában, így ha a következő három évben a bitcoin ára nem emelkedik 500 ezer dollárig, akkor élő adásban fogja elfogyasztani egy bizonyos testrészét a TV-ben.Arra viszont 'Jungle Killer' McAfee sem számított, hogy ekkorát fog ralizni a bitcoin, így osztott szorzott, és arra jutott, hogy 2020-ra nem hogy 500 ezer, de 1 millió dollárt fog érni egy bitcoin.Persze nem az öreg McAfee az egyetlen, aki kiáll a bitcoin mellett, az egyik legnagyobb bányászcsoport, a Genesis Mining is gerillamarketingbe kezdett, és elárasztotta Miami utcáit Jamie Dimonos plakátokkal:

Gerillamarketing 2.0

Jobban érdekli a világot a bitcoin, mint Trump

Ezzel egyébként főleg Dimon egy tavalyi bBitcoin "will eat our lunch" beszólására reagálnak, ami alatt gyakorlatilag azt értette a bankvezér, hogy a bitcoin fejlesztői el akarják venni az ebédre valót a bankároktól.Mióta Mario Draghit két éve konfetti-bombával szórták meg egy sajtótájékoztatón, nem láttunk ilyen szórakoztató trollkodást egy jegybanki eseményen, ugyanis júliusban egy kriptotrédernek sikerült elég közel kerülnie az amerikai jegybankelnökhöz ahhoz, hogy feltartva mögé egy "vegyetek Bitcoint" feliratú táblával bekerüljön élő adásba.Érdekes dolog történt november közepén, ugyanis a Google adatai szerint többen kerestek rá a bitcoinra, mint Donald Trump amerikai elnökre. Ez azért is volt érdekes, mert a Reuters elemzései alapján Trump novemberben is dominálta a híreket világszerte, így tehát a legnépszerűbb kriptopénz iránti érdeklődés tényleg rendkívüli ráadásul fokozódik. És ez egyébként csak fokozódott az utóbbi időben, december elején, mikor a csúcson járt az árfolyam nem kevesebben, mint 700 ezren (!) töltötték le az egyik legnagyobb szolgáltató, a Coinbase telefonos alkalmazását.

Mire költsem a rengeteg felesleges bitcoinomat? Hát budapesti lakásra

Jézus nevével ilyen csúnyán rég éltek vissza

Eljött az idő, hogy decentralizáljuk Jézust

37 százalékkal hatékonyabb, mint az imádkozás

65 százalékkal hasznosabb az adakozásnál

8,3 százalék, hogy elárulnak a tanítványaink

De a legfontosabb: 100 százalék, hogy egyszer meghalunk, úgyhogy addig vegyünk Jesus Coint, amíg még tudunk.

Néhány ember kezében összpontosul a teljes bitcoinpiac

Sok kritika éri a bitcoint, hogy nem tekinthető fizetőeszköznek, mivel sehol sem lehet vele fizetni. Ennek ellenére egyre többet olvasni róla, hogy újabb és újabb cégek fogadják el fizetőeszközként, köztük sok ingatlannal foglalkozó vállalat, vagy épp magánszemély is.Nos, most a bitcoin kis hazánk ingatlanpiacát is elérte, ugyanis egy magyar informatikai vállalatnak, a Netlifenak köszönhetően már itthon is vehetünk lakást bitcoinért cserébe. A zuglói lakást 15 bitoinért, azaz nagyjából 32 millió forintért bocsátották eladásra Már többször beszámoltunk róla, hogy elharapódzott a nyilvános érmekibocsátások piaca (ICO), olyan könnyű volt pénzt bevonni ilyen módon a startupoknak, hogy gyakorlatilag boldog boldogtalan bármilyen értelmetlen ötlet is pattant ki a fejéből, egyből rohant ICO-t csinálni.Nos, nekünk ezek közül is a kedvencünk idén a Jesus Coin volt, aminek mottója nem más, mint:Még azt is pontosan kiszámolták, hogy miért is éri meg nekünk, az Isten Fiának a pénzébe fektetni:A nagytulajdonosok koncentrációját is érdemes megemlíteni, ugyanis a közkézen forgó bitcoinok 95 százalékát mindössze a piac 4 százaléka birtokolja.

Zabálja az áramot

Csak párat kiemelve: a Bitcoin éves áramfogyasztása 7 százalékkal nagyobb, mint Írországé, 16 százalékkal, mint Magyarországé, és 20 százalékkal több, mint Nigéria éves áramfogyasztása. Sőt, ha ilyen ütemben folytatódik a bővülés, akkor 3 hónap, és meghaladja Hollandia és az Egyesült Arab Emírségek áramfogyasztását is.

A bitcoin rengeteg kritika éri amiatt , hogy a rendszer működtetéséhez eszméletlen mennyiségű energia szükséges, ami távolról sem mondható zöldnek. Mára már odáig nőtte ki magát a dolog, hogy ha a bitcoin egy ország lenne, akkor a 61. legnagyobb áramfogyasztású nemzet lenne a világon, és még távolról sincs vége a növekedésnek, így egyre többen aggódnak, hogy széleskörű elterjedése nem éppen segíti a klímaváltozás elleni harcot.

És legvégül egy ábra, amely mindent elmond a bitcoin árfolyammozgásáról

Azért itt érdemes megemlíteni, hogy ezeket a számításokat többen vitatják, illetve a technológia fejlődése is abba az irányba mutat, hogy a jövőben megoldódhat az áramfogyasztás problémája.