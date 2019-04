Milyen egy 100 millió forintos luxuskabrió? Már messziről vágyat ébreszt

Egy évet kellett várnod rá, de így utólag azt gondolod, minden nap várakozásnak volt értelme. És hogy miért az egy év? Szalonból, készletről venni olyan snassz, ha meg személyre szabottan rendelsz, akkor most még egy Skoda Karoq vagy Seat Ateca is sokára jön meg. Nem hogy egy Bentley. Tudod, pörög a (világ)gazdaság, a 70+ millió forintos autókért is iszonyatos a kereslet, meg aztán az exkluzivitást is fenn kell tartani, szóval nem lehet teleszórni a világot Bentley-kkel, egyébként pedig a jó munkához idő kell. Vártál, de megérte.

Elsőre nem látszik, de ez az autó egy gigantikus cirkáló. 4,85 méter hosszú és tükrökkel 2,19 méter széles, közel akkora, mint egy X5-ös BMW. Ehhez a mérethez pedig iszonyatos súly társul, a 2,4 tonnával már veri az X5-öt.

A motor kiválasztása nem okozott problémát, csak a 6 literes W12-est pipálhattad be, de a dupla turbós, 635 lóerős motornál igazából nem is akarsz jobbat. 3,8 alatt van százon ez a 2,4 tonnás bestia, és hatodik fokozatban akár 333 km/h-val is mehetsz vele. Mehetnél. Te is tudod, hogy soha nem fogod belőle kiautózni, de bőven elég a tudat, hogy megtehetnéd. Ha padlóig taposod a gázpedált, olyan a motor hangja, mint ha egy hatalmas vadállat harapna egy nagyot a levegőbe, hátborzongató, ahogy a közel két és fél tonna vas megindul. Nem tűnik nehezebbnek, mint egy Opel Astra.

635 lóerő és 900 newtonméter nem viccel. Tudod, hogy ez a kombináció végzetes is lehet, de a GTC vigyáz rád. Egy csomó vezetéstámogató asszisztenssel, az aktív összkerékhajtással és a 48 V-os karosszériadőlést szabályozó rendszerrel.

Amikor a katalógusban megláttad, már bizsergett valami, de még nem voltál benne biztos, hogy ezt akarod. Aztán megláttad a szalonban, és letaglózott. Élőben sokkal vonzóbb, mint képeken. Jók az arányai, lendületesek a formák, és a lámpák, na azok tényleg csak élőben ütnek. A katalógusszövegek legtöbbször bullshitek, de ez most tényleg igaz: a kristály-hatású LED-mátrix első és hátsó fényszórók bekapcsolt lámpák esetén olyan hatást keltenek, mintha megvilágított drágakövek lennének. Tényleg.

Kérhetted volna fekete hűtőráccsal is, de az nem a te stílusod. Amit be lehet krómozni, az legyen bekrómozva.

21 colos felnivel is kérhetted volna, de az meg sem fordult a fejedben, csak a 22-esek közül válogattál. Jó döntés. Egy hagyományos autóban ez öngyilkosság lenne, főleg a magyar utakon. De ez nem egy hagyományos autó. Tudtad, hogy a háromkamrás légrugós felfüggesztés majd kimozogja. És tényleg, kimozogja.

100 éves a Bentley, az idén gyártott centenáriumi modellek pedig még különlegesebbek, hiszen a kormányon vagy a kerekeken lévő logók is arany színű keretet kaptak, a küszöbön pedig ott a két évszám, 1919 és 2019. Valld be, kicsit jól esik, hogy a haverok lemaradtak erről az évjáratról.

Ez a vászontető már nem az a vászontető. Négyrétegű, ezért zárt tetővel és ablakokkal szinte tökéletes a zajszigetelés. Hét különböző tetőszínből a világosbarna Tweedet választottad, jó az ízlésed, ez harmonizál leginkább a bordó (bocsánat, Cricket Ball) fényezéssel. Amúgy még 50-es sebességnél is nyitható a tető, a szomszédjaid is imádják ezt a 19 másodperces attrakciót. Biztos lehetsz benne, hogy nem őszinte a mosolyuk. Irigyek.Főleg azért, mert néha télen is nyitott tetővel krúzolsz. Megteheted, mert a mínuszokban is melegíti a fejedet és a nyakadat az ülésekbe épített nyakmelegítő légbeömlőkből áramló forró levegő. A fűthető könyöklők is sokat hozzátesznek a magasélethez. Nyitott tetővel, felhúzott ablakokkal és felrakott szélfogó hálóval szinte egyáltalán nem érezni, hogy nincs feletted tető. A haverok meg nem értik, hogy lehetsz már év elején barna, amikor még nem is voltál nyaralni. Hát, te a kabrióban barnulsz.

Akárhányszor elindítod vagy leállítod az autót, tudod, hogy jó döntés volt bepipálni az extralistán a Rotating Display-t. Motorindításnál a középkonzol tetején lévő díszítőbetét 120 fokban elfordul, és a fabetét helyett megjelenik egy 12,3 colos érintőképernyő, gombnyomásra pedig egy harmadik panel jelenik meg, amelyik három, krómkeretes analóg műszert tartalmaz. Egy kisautó árába került ez a móka, de ha egyszer szórakoztat? Ne viccelj, az autó árának 2 százalékáról beszélünk, arányaiban olcsóbb, mint a parkolóradar vagy a vonóhorog egy Volkswagen Golfhoz.15 belső bőrszínből választhattál, a külsőhöz passzoló bordót és krémszínt választottad. De nem (csak) ezért szereted a GTC belsejét, hanem az igényesen kidolgozott apró részletek miatt. A bőrkárpithoz 9 észak-európai marha bőrét használták fel (azért nem dél-európaiét, mert azt kilyuggatják a rovarok), a kárpiton a kis rombuszok darabja 712 öltéssel készül, az összes kárpithoz minden autóban 2 mérföldnyi cérnát használnak fel, és összesen 300 ezer öltéssel készülnek a kárpitminták. Ezzel a sztorival mindig lenyűgözöd a hölgy beszélgetőtársaidat.

Nyolcféle fabetétből a vöröses-barnás hawaii koa fát választottad, itt is sztori tetszett meg: a hawaiiak régebben kenut és szörfdeszkát készítettek a koa fából, mivel súlyához képest kifejezetten erős, manapság pedig akusztikus gitárokat készítenek belőle. Csak hab a tortán, hogy az adriai vitorlásod kajütjében is hasonló árnyalatú a faberakás a falakon.

Szereted a zenét, az autódban is jól kell, hogy szóljon. Hifiből háromfélét választhattál volna, de az alap, hogy a 650 Wattos, 10 hangszórós alap Bentley hifi alapból kiesett, az 1500 Wattos 16 hangszórós Bang & Olufsen már bőven elég lett volna, de akkor eszedbe jutott, hogy hányszor is élünk? Na, ugye. Nem vagy audiofil, de berendelted a 2200 Wattos, 18 hangszórós Naimot közel 2 millió forintért. Élvezed, ahogy az első ülésekbe épített aktív mélynyomók remegtetik az üléseket. Nyilván fantasztikusan szól. Ez a válaszod a Burmesterre.

A katalógus szerint vegyesben 14 litert fogyaszt a Conti GTC, a 90 literes üzemanyagtartállyal a hivatalos hatótáv 643 kilométer. Hát persze. Te is tudod, hogy az egész csak fikció.

Amikor megtudtad, hogy egy közel 5 méter hosszú autóban csak 235 literes a csomagtartó, kicsit csodálkoztál, de persze tudod, hogy kell a hely a lenyitott vászontetőnek, néhány palack Dom Pérignon így is elfér a csomagtartóban, a Honma golfütő készletedet pedig úgyis mindig hanyagul a hátsó ülésre dobod. Ott úgysem fér el senki, csomagtartóhosszabbításnak jó lesz.

És hogy mi a lényeg? Az, hogy akárhányszor meglátod, vigyorogsz. Akárhányszor beülsz, vigyorogsz. Akárhányszor beröffented a motort, vigyorogsz. Nem csak autót vettél, hanem egy nagyon ritka műtárgyat. Minden alkalommal arra gondolsz, 96 millió forint volt, de az utolsó forintig megérte.