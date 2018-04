Milyen magyar részvényekben van most fantázia?

Balásy Zsolt, CFA, a HOLD Alapkezelő elemzője

Horváth István, CFA, a K&H Private Banking igazgatója

Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője

Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzője

Hogyan érdemes szétosztani az egyes eszközosztályok között a pénzünket?

Mi a logika a diverzifikáció mögött?

Hogyan lehet optimális hozam-kockázatot elérni?

Milyen hazai papírokban van most fantázia a profi befektetők szerint?

A Budapesti Értéktőzsde oktatási tevékenységének egyik célja, hogy bővítse a lakosság tőkepiaci ismereteit, főként ezzel a céllal indult a BÉT oktatási tevékenységeit összefoglaló BÉT Akadémia rendezvénysorozat is, amelynek következő állomásán az eszközallokáció témaköre kerül bemutatásra.Profi befektetők világítják meg, hogyan érdemes szétosztani az egyes eszközosztályok között a befektetésre szánt pénzünket, mi a logika a diverzifikáció mögött, és hogy hogyan lehet optimális hozam-kockázatot elérni. Az eseményen kiderül, hogy a jelenlegi tőkepiaci környezetben hogyan illeszthetők be a hazai részvények a befektetők portfóliójába, és arról is szó lesz, hogy melyik magyar papírokban látnak fantáziát a profi befektetők.2018. április 26., csütörtök, 17:30-19:00 (Regisztráció 17 órától)A rendezvény szponzorunknak köszönhetően ingyenes, de a részvételhez REGISZTRÁCIÓ szükséges.BCE Főépület, fsz. II. előadó (1093 Budapest, Fővám tér 8.)