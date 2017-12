Minden, amit a nagy amerikai adóreform nyerteseiről és veszteseiről tudni lehet

Alapkezelők

Trump adóreformja nagy könnyítést jelent a vállalatoknak általánosságban, a társasági adókulcsot ugyanis 35 százalékról 20 százalékra mérsékli. De még sok a kérdőjel, főleg amiatt, mert több kérdésben nem ért egyet a képviselőház és a szenátus. Az biztosnak látszik, hogy a külföldön tartott készpénzt alacsonyabb adófizetés terhe mellett vihetik majd haza az amerikai nagyvállalatok, viszont kérdéses, hogy a kutatás-fejlesztési költségek csökkentik-e majd az adóalapot. A tervezet egyelőre szinte percről percre változik, mielőtt végleges formát ölt. És természetesen minden szektort máshogy érint.A nagy amerikai alapkezelők árfolyama új csúcsra szárnyalt múlt héten az adócsomaggal kapcsolatos várakozások közepette, a legnagyobb emelkedést a Federated Investors, a Bank of New York Mellon, a Franklin Resources, a Waddell & Reed Financial és az Eaton Vance részvényei mutatták. A szektor általában 30-35 százalék közötti effektív adókulccsal működik, ami az amerikai átlagnál magasabb, hiszen nem igazán tudnak kedvezményeket igénybe venni. Így számukra mindenképpen pozitív változást hoz az adócsökkentés. És közvetett hatásai is lesznek, hiszen az ügyfeleknél több megtakarítás marad az ingatlanadó és a jövedelemadó csökkenése miatt, így még több pénzt tudnak majd alapokba tenni.

A Bank of New York Mellon árfolyama

A nagy amerikai bankok, mint a JP Morgan és a Citigroup árfolyama szárnyalt a hírekre, miszerint keresztülment a Kongresszuson az adótervezet. Ha a republikánusok ígérete teljesül és fellendül a gazdasági növekedés, a bankok a hitelezés megugrásából profitálnak majd. Ráadásul mivel szintén azok közé tartoznak a bankok, akik viszonylag magas társasági adókulcsot fizetnek, így általánosságban profitálnak a csökkentésből.

A JP Morgan árfolyama

A gyógyszercégeknek szintén kedvez a csökkenő adókulcs. Ebből pedig a részvényesek profitálhatnak elsősorban, hiszen a Pfizer és az Amgen is azt ígéri, hogy saját részvény vásárlások és osztalék formájában visszajuttatják a pénzt a tulajdonosoknak. Ráadásul egy felvásárlási hullámot is elindulhat.Az "Obamacare" visszavonása nem segít sem a kórházaknak, sem az egészségbiztosítóknak, növekedni fog a biztosítatlan emberek száma. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg főleg azok fognak biztosítást kötni, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, vagyis azok, akik betegesebbek. Erre válaszul a biztosítók már most elkezdték növelni a díjakat, vagy kivonultak egyes piacokról. De a kórházak kevésbé rugalmasak. A nem biztosított betegek egyre nagyobb számban tűnnek majd fel a sürgősségi osztályokon és a kórházaknak sokszor le kell majd írniuk a kifizetetlen számlákat.A kockázati tőke társaságok előszeretettel használják az eladósodást arra, hogy a hozamokat befolyásolják, ezért számukra az adóreform azon része fontos, ami limitálná, hogy a kamatkiadások milyen mértékben csökkentik az adóalapot. Az adóreform az EBIT vagy az EBITDA 30 százalékában határozná meg a limitet. A cégek most megtehetik, hogy eladósítják a vállalataikat és a teljes kamatköltséget levonják.Fontos az is számukra, hogy hogyan változik a jövedelemadó. Most a partnerek pénze hosszú távú tőkebefektetésként adózik, alacsonyabb adókulccsal, a feltétel, hogy legalább egy évig kell tartani a befektetést. A tervezet szerint a jövőben a már legalább 3 éve tartott befektetésekre lesz csak alkalmazható.A kereskedelmi ingatlanok fejlesztői csak kevés szignifikáns változással szembesülhet az adóreform miatt. Az egyik ilyen csatorna az úgynevezett "pass-through" lehet, azok a korlátolt felelősségű társaságok, partnerségek, amelyek nem fizetnek adót, hanem jövedelmüket a tulajdonosaiknak transzferálják, akik a saját egyéni jövedelemadójuk alapján adóznak. Számos ingatlanfejlesztő így épül fel, így az adóreform után az adózásukra egy másik mechanizmust dolgozhatnak ki.A nagy amerikai technológiai vállalatok abból profitálhatnak, hogy a külföldön parkoltatott hatalmas készpénzállományukat haza tudják vinni alacsonyabb adókulcs mellett. A Goldman Sachs becslései szerint az amerikai vállalatok 3100 milliárd dollárnyi készpénzt tartanak külföldön. Az amerikai cégek közül a legtöbb pénzt az Apple tartja külföldön (teljes készpénzállományának a 94 százalékát), de a lista első öt helyezettje között csak technológiai vállalatot találunk: az Apple-t a Microsoft, a Cisco Systems, az Alphabet és az Oracle követi a sorban.

A távközlési cégeknek rendszeresen kell költeniük arra, hogy hálózatukat fejlesszék. Így ha a végleges verzióban benne marad, hogy nagyobb arányban írhatják le a tőkeberuházásokat, abból a szektor szereplői profitálni fognak. Az AT&T vezérigazgatója, Randall Stephenson közölte, hogy 2018-ban több mint 1 milliárd dollárt költenének hálózatfejlesztésre, ha Donald Trump aláírja az adóreformot. Ez pedig a felhasználóknak is kedvez, hiszen a hálózatok javulnak, ha több pénze marad a távközlési cégnek fejlesztésre a kisebb adófizetési kötelezettség miatt.Összességében az ipari vállalatoknak pozitív a csomag, főleg annak fényében, hogy a technológiai cégek mellett a másik olyan szektor, amely sok készpénzt tart külföldön. Ha hazaviszik a készpénzt a cégek, többet forgathatnak vissza az amerikai működésbe és felvásárlásokkal is megtámogathatják a növekedést. A múltbeli tapasztalatok alapján azonban egyáltalán nem biztos, hogy a növekedésbe fektetnek. Elképzelhető, hogy inkább arra fordítják a "hazavitt" összegeket, hogy azt saját részvény vásárlások formájában visszajuttassák a tulajdonosoknak.Az iparági lobbicsoport, az American Petroleum Institute szerint az adócsökkentés segíti az iparágban a beruházásokat és munkahelyeket teremt. De nem mindenki ilyen optimista, a Murray Energy Corp. vezérigazgatója, Robert Murray szerint ez a tervezte azAz adótervezet veszélybe sodorja a szélenergia és napenergia-projektek egyik kritikus finanszírozási forrását. A megújuló energia fejlesztők a projektjük adójóváírásuk egy részét vállalatoknak értékesítik - gyakran bankoknak vagy biztosítási cégeknek. Ez éves szinten mintegy 12 milliárd dollárt tehet ki a Bloomberg adatai szerint. Ha be lesz vezetve a minimum adó fizetése, akkor ezekre a tranzakciókra már nem lesz szükség.A kiskereskedelmi cégek várakozásai szerint az adócsökkentés segít a fogyasztói kereslet fellendítésében. A kiskereskedelmi láncok az értékesítésekben nagymértékben támaszkodnak az alsó-és a középosztályra, akiknél a diszkrecionális jövedelmet jelentősen megdobhatja az adócsökkentés. De ez csak átmeneti, a személyi jövedelemadó csökkentéseket 2026-től elkezdik visszavonni.A mezőgazdasági csoportok megosztottak azzal kapcsolatban, hogy az adóreformnak milyen hatása lesz az iparágra. Van, ami pozitív a farmerek számára, például az eszközök leírásával kapcsolatos elhatárolások, de sokan attól tartanak, hogy a biztosítások és az élelmiszerprogramok visszavágásába kerül majd.