Mindenki chipgyártót akar venni

A Reuters információi szerint a Marvell 6 milliárd dollárt ajánlana a Cavium nevű szektortársáért. A célja, hogy az adattárolási üzletágtól diverzifikálja tevékenységi körét. A Cavium hálózati eszközöket, biztonsági eszközöket, szervereket és switcheket is gyárt.Tavaly a Marvell egyik befektetője, az akvitista hedge fund, a Starboard Value három új tagot ültetett be az igazgatóságba, ezt követően kezdődtek el a változások a cégnél. A hírek szerint készpénzzel és részvénycserével finanszírozná a Marvell a nála nem sokkal kisebb Cavium akvizícióját.