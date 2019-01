Mindenki sztrájkolt az Audinál ma - Mi lehet a következő lépés?

Azok is részt vettek a mai sztrájkban, akik nem tagjai a szakszervezetnek, ezért volt rendkívül sikeres Németh Sándor szerint. Az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) elnöke elmondta: a gyárban összesen 13 ezren dolgoznak, akik közül 8700-an szakszervezeti tagok, ma viszont minden beosztott munkás egységesen tette le a munkát.A vállalatnál hónapok óta tartanak a bértárgyalások, de eddig nem vezettek eredményre. A szakszervezet azt szeretné elérni, hogy az idén 18 százalékkal, de minimum 75 ezer forinttal emeljék meg minden dolgozó alapbérét. Emellett szeretnék, ha a cég kompenzálná a dolgozókat a cafeteria változó adózása miatt és évi 787 ezer forintra emelné a cafeteria keretét. További céljuk a dolgozókat motiváló jubileumi bónusz bevezetése, a mozgóbér 4 százalékának alapbérbe történő beépítése.A szakszervezet továbbra sem zárkózik el a megállapodás elől, legközelebb vasárnap ülnek tárgyalóasztalhoz a vezetőséggel és hétfőre is terveznek egy találkozót. Kedden reggel viszont lejár az egyeztetési kötelezettség 7 napos határideje, így ha addig sem születik megállapodás,A szakszervezet azt is jelezte: felmérésük szerint a dolgozók a jelenlegi nettó jövedelmük 40 százalékos növekedésével éreznék megbecsülve magukat. Nem a németországi fizetések "egy az egyben eléréséért" harcolnak tehát (a különbség a német dolgozók javára 4-5-szörös), hanem a jelentős lemaradás csökkentéséért - írja a Népszava.