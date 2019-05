Mindent letarolnak a városi terepjárók

Egy milliárd eurót tett félre a Volkswagen pontosabban meg nem nevezett jogi költségekre, és még így is hozta azt az operatív profitot az első negyedévben, mint amit az elemzők előre jeleztek úgy, hogy nem számoltak a az extra egy milliárdos költséggel. Hogyan lehetséges ez? Egyrészt masszív költségcsökkentést hajtott végre a német autógyártó, másrészt nagyon mennek az SUV-eladások, ezeken a városi terepjárókon/crossovereken pedig sokat keres a cég. Az eladásokon belül már eddig is nagy szeletet haraptak ki a terepjárók, és ez a jövőben még inkább így lesz, ezt mutatja a mai gyorsjelentéshez mellékelt prezentáció egyik slide-ja: idén már világszerte, azon belül Európában és Kínában is az eladások közel harmadát az SUV-k adhatják, jövőre pedig tovább nő az arányuk az eladásokban, főleg Kínában. Észak-Amerika külön állatfajta, ott már most is 40 százalék felett áll a városi terepjárók aránya, jövőre már minden második eladott autójuk egy SUV lehet.

Forrás: Volkswagen

