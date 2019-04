Elfogadta a PannErgy 2018. évi jelentését a társaság megismételt közgyűlése, emellett a sajátrészvény-vásárlási program folytatásáról is döntöttek.

Az irányt keresték az amerikai részvényindexek a pénteki piacnyitást követően, miután a beérkező vállalati gyorsjelentések mellett a befektetők az amerikai GDP-adatra vártak, ami pozitív meglepetést okozott , miután a Reuters elemzői konszenzusának 2 százalékos várakozásaival szemben 3,2 százalékkal bővült az Egyesült Államok gazdasága az első negyedében, évesített negyedéves alapon. Az előzetes adatközlés szerint a kedvező adat mögött nagyobb részben a közösségi fogyasztás élénkülése, a nettó export növekedése, illetve a készletezés játszott szerepet. A vártnál kedvezőbb GDP-adat ellenére is lejjebb kerültek a tengerentúli piacnyitástól távolodva, a Nasdaq 0,5 százalékos esése mellett az S&P500 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a Dow 0,1 százalékot esett.

Felemásan teljesítenek a régiós részvényindexek péntek délután, a bécsi börze 0,5 százalékos esése mellett a lengyel WIG 0,1 százalékkal került lejjebb, míg 0,7 százalékos erősödésével a pozitív kivételt a prágai tőzsde jelentette. A magyar tőzsde is lejjebb került, a BUX 2,5 milliárd forintos forgalom és 140 pontos esés mellett 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom részvényei tudnak emelkedni. A BUX komponensei közül az AutoWallis és a PannErgy részvényei teljesítenek ma a leggyengébben.

Emelkedik a Renault és a Valeo árfolyama 2019.04.26 12:26

Nincs egyértelmű irány az európai börzéken, a kontinens börzéi felemásan teljesítenek a pénteki kereskedés második felére ráfordulva, a DAX és a CAC40 egyaránt 0,1 százalékkal került feljebb, míg a brit FTSE100 0,2 százalékot esett. Az európai autóipari társaságok részvényei is felemás képet mutatnak, azonban a Renault árfolyama nagyot emelkedett ma, míg a Valeo részvényei valósággal szárnyalnak. A francia autóipari beszállító, a Valeo ma jelentette be, hogy a társaság menedzsmentje a cég teljesítményének javulására számít az idei év második felében, a Valeo árfolyama 5,5 százalékkal került ma feljebb. A Renault mindemellett ma tette közzé legfrissebb számait, a francia autógyártó eladása és árbevétele is csökkent 2019 első negyedévében, a menedzsment pozitív várakozásait azonban kedvezően fogadták a befektetők, a Renault árfolyama 3,5 százalékkal került ma feljebb.