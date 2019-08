Mínuszba fordult Amerika

Mindhárom amerikai részvényindex pirosban fejezte be a napot, a Dow gyengült a legtöbbet közel fél százalékos mínusszal, ezt a nasdaq és az S&P 500 nagyjából fej-fej mellett követte 0,34-0,32%-os gyengüléssel.

Egyre több amerikai keres rá a Google-ban a Dow Jonesre, ami egy adatelemzési szakember szerint egyáltalán nem jó jel - számol be a hírről a MarketWatch.

2013-ban kereskedtek utoljára olyan magas szinten az arannyal, mint ma, mindeközben az ezüst is kétéves csúcsára futott - írja a MarketWatch.

A legpesszimistább forgatókönyvet vázolta fel Mansanari Takada, a Nomura makrostartégája: egy héten belül az egyik legnagyobb vizsgája jöhett az amerikai tőzsdének, könnyen lehet, hogy még a tavaly decemberi piaci összeomlásnál is nagyobbat fogunk látni, sőt, Lehman-szerű összeomlásról is beszélt az elemző - számol be a hírről a CNBC.

